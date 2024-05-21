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高质量发展调研行｜“土特产”里的科技感

2024年05月21日09:49 | 来源：新华社
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原标题：高质量发展调研行｜“土特产”里的科技感

五月初夏，早熟的荔枝挂上枝头。而在广州，一批去年6月低温保存的“冻眠荔枝”已经上市，其色、香、味与鲜荔枝不相上下。

广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所所长徐玉娟介绍，该所的荔枝保鲜加工研究团队，成功突破了荔枝超低温冻眠锁鲜技术，可以使保存10个月左右的荔枝维持鲜果的八九成风味，实现荔枝的“全年上市”。

“冻眠锁鲜技术是在10分钟内将新鲜荔枝迅速冷冻降温至零下18摄氏度，让荔枝形成细小、致密且分布均匀的冰晶，进入生理冻眠状态，以长期保持良好的口感。这项技术采用纯物理的保鲜手段，不添加任何化学防腐剂。”徐玉娟说。

图为“冻眠荔枝”的冷冻流水线。（受访对象供图）

荔枝中蕴含的科技不止于此。在茂名高州国家荔枝种质资源圃实验室，荔枝育种团队正在研究如何利用古荔树，培育更能抵抗恶劣环境、更耐储存运输的新荔枝品种。科研人员介绍，一些新品种已经进入嫁接实验阶段，明年将小范围推广种植。

据了解，过去两年间，借助国家荔枝种质资源圃保存的700多份荔枝种质资源，已培养出2300棵杂交育种荔枝树苗。通过推广良种，目前茂名全市优质高产荔枝品种比例已达80%。

在广东茂名高州市根子镇柏桥村荔枝种植园，果农展示古树上采摘的荔枝。新华社记者 龚兵 摄

“荔枝能休眠”“种地不下田”……记者在广东田间地头观察到，随着广东省“百县千镇万村高质量发展工程”不断推进，农业正在变得更高效、更现代，一批“土特产”里有了科技感。

广州增城区是“丝苗米之乡”。走进增城区丝苗米现代农业产业园，一排排水稻抽穗整齐，长势良好。无人机飞手卿洁正忙碌穿梭在田间，为稻田喷洒农药。

卿洁回忆，过去农民需要背着几十斤的水桶、喷雾器下田洒药，既辛苦，又浪费农药。如今专业机手拿着遥控器，一两天内就能完成千亩农田的飞防工作，洒药均匀又高效。

“以前两人只能管理二三十亩田地，下田还会踩得两脚泥。现在工作交给自动化机械，农民把剩下的精力投入销售环节，让丝苗米卖得更好。”卿洁说。

图为增城区丝苗米现代农业产业园。（受访对象供图）

北大荒农服集团华南区域中心副总经理田海滨介绍，今年春耕时期，增城超过5000亩稻田综合运用了包括智能辅助驾驶、侧深施肥、宽窄行插秧等多种技术，加快水稻种植效率的同时，节约肥料10%到20%，“合算下来，仅在耕种环节，每亩成本就省了100多元。”

有着百年历史的丝苗米拥抱新科技，“锄禾日当午，汗滴禾下土”的场景逐渐成为过去。据农业农村部门统计，2024年广东全省春播农作面积达3031万亩，农业科技贡献率超过70%。

位于湛江流沙湾的巨型智能养殖平台“海威2号”。新华社记者 刘大伟 摄

岭南大地上，科技为更多特色农产品注入新力量。在“金鲳鱼之都”湛江，智能化、现代化的海洋牧场养殖装备不断走向深海；在“青梅之乡”揭阳普宁，人工智能大模型正在推动农业产业转型升级……

数据显示，2023年广东全省农业科技进步贡献率超过72％，位居全国前列。在广东“百千万工程”的牵引下，省内百家高校院所与涉农县（市、区）结对共建，选派114名高校驻县服务队队长、副队长，达成校地合作清单达800余项，助推一批农业县域的“土特产”走上高质量发展之路。

广东省“百千万工程”指挥部办公室专职副主任陈德忠说，广东将持续做好“土特产”文章，培育10个全产业链产值达百亿元的现代农业产业带，抓住岭南果蔬、南药、大米、茶叶、花卉、畜禽、水产等特色标志产品，做好品种培育、质量管控和品牌建设，把优势特色产品做出品牌、做大规模、提升价值。（记者熊嘉艺）

(责编：罗知之、陈键)
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