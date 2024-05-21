港珠澳大桥今年出入境客流破1000万人次
2024年05月21日12:01 | 来源：新华网
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新华社广州5月21日电（记者王浩明）港珠澳大桥边检站数据显示，截至21日9时40分，今年内经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客突破1000万人次，同比增长达127.7%，较2023年提前4个月，刷新大桥通车以来的最快纪录。
据了解，随着港澳与内地“双向奔赴”热潮持续，叠加“港车北上”“澳车北上”“经珠港飞”等多项通关利好政策影响，今年以来，经港珠澳大桥出入境客流持续快速增长。持续增多的“北上”港澳旅客成为推动口岸客流快速增长的主要因素。边检部门统计，今年内，经口岸出入境的港澳旅客达602.5万人次，同比增长126.3%，占口岸客流总量的60.4%。
“快捷的出行方式和高效的通关环境，激发了港澳青少年的出行热情。其中，22周岁以下香港青少年旅客数量增长尤为明显，占香港旅客总数比例从2023年同期的9%上升至2024年的14%，总人数超过55万人次。”港珠澳大桥边检站负责人介绍。
边检部门数据显示，今年以来，持港澳旅游签注往来的内地旅客超过190万人次，同比增长130%。有关负责人介绍，为应对快速增长的客流车流，港珠澳大桥边检站密切监测口岸流量，提前开足查验通道，确保客流高峰时段及时削峰、动态削峰，最大限度提升通关效率。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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