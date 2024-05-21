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国家发展改革委：做好超长期特别国债第一批项目下达准备

2024年05月21日15:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月21日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家发展改革委新闻发言人李超21日表示，国家发展改革委做好超长期特别国债第一批项目下达准备，梳理出一批符合国家重大战略实施和重点领域安全能力建设要求、可立即下达投资的重大项目，待国债资金到位后即可加快建设。

　　在当日举行的国家发展改革委5月份新闻发布会上，李超介绍，从今年2月开始，国家发展改革委多次组织各地方各相关部门，梳理储备今年能开工建设的超长期特别国债项目。同时，会同相关部门抓紧研究明确“硬投资”项目细化要求和“软建设”具体举措，并根据需要制定出台相关专项规划和实施方案。

　　李超说，下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方统筹做好项目筛选、推进实施、督导评估、改革任务落实等工作；加强项目建设资金统筹，用好国债资金、中央预算内投资、地方政府专项债券、地方政府投资等各类建设资金，积极引导社会资本参与；抓紧推进相关政策举措出台实施，以改革办法和创新思路破解深层次矛盾，更好发挥政策叠加效应。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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