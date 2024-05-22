王丰

原标题：高质量发展调研行｜科技“原始创新”为新质生产力发展蓄势赋能

带着强化学习系统训练后的“AI小脑”，双足机器人在塘朗山中灵活穿梭；362座最快“一秒钟一公里”的超充站，让电车充电效率直追油车加油；合成生物研究重大科技基础设施，大幅缩短人工合成生物的孕育周期……

在粤港澳大湾区，一个个鲜活的场景，组合成一幅高质量发展的壮美画卷，也见证了科技“原始创新”对新质生产力加快形成的巨大推动力。

走进优艾智合深圳工厂，几个“身手敏捷”的智能机器人正搬运晶圆片；在塘朗山的崎岖山路中，逐际动力的双足机器人P1行走如飞，推拉、踢踹、木棍敲打，依然屹立不倒；在餐厅、图书馆、大街上……机器人产业是当前深圳科技“原始创新”赋能的典型代表。

在AI大模型出现以前，市场上的机器人大多只能做一些数据的统计与分析。大模型技术飞速发展，为机器人应用和发展打开了新的想象空间。

今年4月发布的《2023年深圳市机器人产业发展白皮书》显示，深圳机器人行业专利申请量和授权量近10年爆发式增长，越来越多创业者进入机器人赛道，2023年新注册企业超过1万家，产业链总产值为1797亿元。

全液冷设计、新车型开发、新型电力系统构建、产业生态打造……深圳建设“超充之城”的梦想，正在科技“原始创新”的推动下加快实现。

一辆家用车使用慢充桩充满电通常需要7至8个小时，使用快充桩只需要1至2个小时，而使用超充桩可以在10分钟或者更短的时间内充电80%或以上，实现“一秒钟一公里”“一杯咖啡，满电出发”。

截至4月30日，深圳市已累计建成超充站362座，数量已超过传统加油站数量。南方电网深圳供电局数据显示，一季度深圳新能源汽车充电量达6.7亿千瓦时，同比增长10.9%，反映出深圳新能源汽车市场向好及充电基础设施的有效运行。

科技“原始创新”是催生新质生产力、引领高质量发展的核心抓手。2019年，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》就明确提出“建设国际科技创新中心”。纲要印发5年来，粤港澳三地科技合作日渐深化，数据、资金、人才等科技要素加速流动，大湾区科创实力和吸引力不断增强。

“过去一年我感受到了前所未有的创业快乐，体会到了梦想成真的成就感。”从普林斯顿大学辞去教职一年多，颜宁在深圳筹建的深圳医学科学院（SMART），已从毛坯房变成了现代化实验室，数十位来自神经与精神类疾病、传染病、神经生物学等医学领域的优秀人才独当一面……

在SMART所在的光明区，深圳正举全市之力推进光明科学城建设，重点聚焦信息、生命、新材料三个学科领域。目前，合成生物大科学装置在这里平稳运作，超20个重大科技创新载体建设滚动推进，来自粤港澳三地的20余支院士团队、超5400名科研人才不断跑出创新“加速度”。

“大设施将推动合成生物产业发展升级，目前已有多家知名公司明确有使用意向。”中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所副所长袁海介绍，大科学装置同步配套了15亿元的合成生物产业基金，建立起“科研—转化—产业”的全链条企业培育模式，极大缩短了原始创新到产业转化的时间周期，科研与产业实现“双向奔赴”。

目前，粤港澳大湾区已拥有超过7.5万家国家级高新技术企业，涌现出华为、腾讯、比亚迪、美的、格力等一批科技领军企业。“深圳—香港—广州”科技集群连续四年排名全球第二。

(责编：罗知之、陈键)

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