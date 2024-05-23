本报记者 丁怡婷

走进国家能源集团调度大厅，屏幕上展示着集团一组2023年的数据——煤炭销量，约占全国1/6；发电量，约占全国1/7；供热量，约占全国1/8；铁路货运量，约占全国1/9。

2021年9月，习近平总书记在国家能源集团榆林化工有限公司考察调研时强调：“煤炭产业发展要转型升级，走绿色低碳发展的道路”。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，国家能源集团以煤炭兜底保能源安全，以煤电支撑保电力稳定，加强煤炭清洁高效利用，积极发展清洁能源，着力推动能源行业转型升级。

新疆哈密能源集成创新基地基础设施开建，承接的项目采用全球首创二代直接液化技术，将极大提升煤制油效率；河北沧州“绿港氢城”新能源项目开工，打造百万千瓦级新能源基地、配套建设5万吨级绿氨和绿氢设施……3月28日，国家能源集团80个重点项目集中开工，涵盖煤炭、电力、化工、运输等各产业板块，总投资达4000亿元。

供得足——

全力增强煤炭资源保障能力

富煤贫油少气是我国国情，煤炭消费量占能源消费总量比重达55%以上。国家能源集团全力增强煤炭资源保障能力，扩大优质煤炭产能。

建设智能矿山，提升采煤效率。

陕西神木市，神东榆家梁煤矿薄煤层采煤工作面，工作人员轻点电脑启动键，智能采煤机缓缓向前，乌黑的煤炭落入刮板运输机向外运出。

薄煤层，通常指厚度在1.3米以下的煤层，井下作业时常要弓腰甚至爬行。不仅如此，薄煤层夹在两道厚厚的岩层中间，随着煤层开采，原本有限的空间还会进一步变窄。

“我们配置了移动红外及可见光双视摄像仪、移动拾音器等设备，采用无人化采煤模式，原来需全班11人操作，现在只需3人巡视。工作面内实现无固定岗位作业，既保障安全、也提升效率。”榆家梁煤矿综采二队队长赵云飞说。

国家能源集团加快建设智能矿山，突破掌握井工矿8.8米大采高、智能采煤、智能掘进、卡车无人驾驶等关键技术，近3年煤矿用工减少超5000人。

优化运煤通道，提升输送效率。

煤炭采得出、还要运得快。新疆昌吉回族自治州，将黑铁路专用线新建二线及电气化改扩建工程建设正酣。“新疆已经成为全国煤炭供应的新增长极，竣工后可将运输能力提升7.5倍，增至1.5亿吨。”国家能源集团新疆天山铁道公司副总经理李齐东介绍。

山西忻州市，两万吨重载运煤列车从朔黄铁路神池南站出发，穿越太行山脉，直奔河北沧州黄骅港。2023年，朔黄铁路累计完成货运量3.68亿吨，创历史最高纪录。

国家能源集团积极优化能源流向，加强产运销储用各环节建设，拓展疆煤出区、西煤东运、北煤南下等通道，大一体化供应格局持续完善。同时，抓住机遇扩大进口，发挥资源补充和价格调节作用，2023年航运公司自有船舶外贸运量同比增长7.5倍。

用得好——

持续深化煤炭清洁高效利用

持续深化煤炭清洁高效利用，是当前统筹低碳发展和能源安全的必然选择。近年来，国家能源集团积极推进煤电机组“三改联动”（节能降碳改造、灵活性改造、供热改造），推动煤炭资源由燃料向原料和燃料并重转变。

煤电向绿色低碳化转型——

走进国家能源集团江苏泰州电厂，满目葱郁，一期两台1000兆瓦燃煤发电机组稳定运转。“机组改造后，汽轮机缸效、热耗率等性能指标优于改造设计值，机组综合供电煤耗下降超14克每千瓦时，年节约标准煤可达6万吨以上。”公司设备管理部副主任刘跃东说。

不远处，蓝白交错的管道、银色的球形储气罐映入眼帘，这里是亚洲最大火电二氧化碳捕集利用封存（CCUS）项目。“焊接加工、冷链运输等行业都需要二氧化碳。每年5月至9月的销售旺季，槽罐车会排队等装货。”公司营销主管封硕介绍，项目通过技术创新，二氧化碳捕集率大于90%，捕集电耗较传统工艺降低约10%。

煤化工向高端多元化升级——

今年2月，国家能源集团宁夏煤业“万吨级低黏度PAO基础油生产装置成套工艺包”通过专家组评审，这让研发员白天忠很自豪：“PAO高端装备润滑油具有高热稳定性、高抗氧化性，使用寿命比一般润滑油长，相关技术填补了国内空白。”

加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。国家能源集团锚定现代煤化工“高端化、多元化、低碳化”发展，下大力气延链补链强链，产品由煤制化学品向化工新材料和高端精细化学品转变，煤制油由技术储备向产能储备转化，400万吨/年煤间接液化成套技术创新开发及产业化团队荣获“国家卓越工程师团队”。

增强科技创新的引领支撑力，国家能源集团还相继攻克了工业智能控制系统iDCS、矿井水地下水库储用、大型煤炭基地生态修复、煤电二次再热、混氨掺烧、低风速高效风机、重载铁路运输等一大批关键技术。

融得深——

积极推动清洁能源多元化规模化发展

毛乌素沙地，10.5万亩光伏建设场区上，3000多名建设者忙着桩基施工、安装支架，曾经的采煤沉陷区将“种上”太阳、重获新生。

“项目预计年底并网发电，每年可发出清洁电力57亿千瓦时，比传统火电厂可节约标准煤约114万吨。”国家能源集团国电电力项目负责人李晋原介绍，项目还规划了“板上发电、板下养羊、乡村振兴、工业旅游”的发展模式，力求光伏发电与生态治理融合发展。

世界超高海拔地区最大风电项目——西藏那曲欧玛亭嘎风电场投产；黄河流域在建海拔最高、装机最大的水电站——青海玛尔挡水电站首台机组并网发电；成串成组开发水电，规划建设大渡河、金沙江上游川滇段等6个清洁能源基地……国家能源集团全面加强绿色转型发展，努力实现水风光发电协同互补和联合运行。

截至2023年底，国家能源集团新能源装机规模达9623万千瓦，其中风电装机6078万千瓦、保持世界第一；可再生能源装机容量历史性突破1亿千瓦。“十四五”末，力争新增新能源装机1亿千瓦，清洁能源装机占比超过40%。

在积极发展清洁能源的过程中，国家能源集团加速布局战略性新兴产业：成立氢能科技有限责任公司，专业运营氢能业务；牵头设立中国氢能联盟，构建“绿色氢能供应链”和“氢能联盟服务链”体系；建成飞轮储能、火储调频等一批新型储能项目；牵头开展未来产业深部地热能开发利用等任务……

“国家能源集团将在规模稳定性、多元融合性、先进高效性上发力，加快形成能源安全链、能源绿色链、能源科技链，积极发展新质生产力，为推进中国式现代化提供安全可靠能源保障。”国家能源集团党组书记、董事长刘国跃表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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