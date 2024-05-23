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加强行业融合 开展协同创新（编辑手记）

郭雪岩
2024年05月23日07:00 | 来源：人民网-人民日报
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宽敞的道路上，无需司机驾驶，汽车就能有序行进。这个过去常出现在科幻小说中的“未来”场景，如今已逐渐成为现实。货物自动配送车，自动驾驶出租车、公交车等，正越来越多出现在我们身边，让人不由畅想创新赋能未来出行的更多可能。

不同于传统汽车，智能网联汽车是汽车、电子信息、感知、通信、大数据等多行业深度融合的新型产业，软硬件集成度高、系统复杂、场景多元，对人、车、路、网、云等要素的交互有很高要求。

在国家智能网联汽车创新中心，驾驶员在环等22个专业实验室全方位考验“聪明的车”，信号控制、车路协同通信等系统共同打造“智慧的路”，大数据和人工智能算法构建“强大的云”，同时整车、零部件厂商与软件供应方深度合作，各学科研发人才互相交流。汇聚各方资源的创新平台促进行业共性基础研究，提升研发效率，让智能网联汽车发展驶上快车道。

随着汽车产业加速驶入智能网联时代，整个行业迎来生态格局的重新塑造。巩固扩大智能网联汽车产业领先优势，更加需要整车制造、人工智能、道路交通等各领域技术的深度融合和产业链上下游的联合攻关，需要行业相关科研机构和企业合力提升创新能力。改变以往“单打独斗”的发展状态，多产业、多企业、多技术开展协同创新，才能抢抓新赛道，持续推动智能网联汽车高质量发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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