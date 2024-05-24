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今年前4个月国开行发放科技贷款406亿元

2024年05月24日14:50 | 来源：新华网
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新华社北京5月24日电（记者张千千）记者24日从国家开发银行获悉，今年以来，该行围绕科技创新重点领域精准发力，加大对科技型企业中长期融资支持力度。今年1至4月，国开行发放科技贷款406亿元，其中，发放科技创新和基础研究专项贷款165亿元，重点支持了集成电路、机械装备及工业自动化、基础材料、新能源技术应用、生物医药等领域发展。

据了解，国开行自2021年起设立科技创新和基础研究专项贷款，截至目前已累计发放超过2770亿元，支持关键技术和基础前沿技术研发，助力推进重大科技基础设施布局建设，服务强化国家战略科技力量。

据介绍，近年来，国开行制定印发科技创新贷款管理办法，加大推动力度，把握科技型企业成长周期特点，推广适应科技型企业需求的中长期信贷产品，扎实做好风险防控，积极发挥综合金融服务优势，着力提供覆盖全生命周期的优质金融服务。

在做好信贷支持的同时，国开行着力运用好产业投资基金等资本工具，积极稳妥推进投贷联动，引导带动社会长期资本共同为科技创新提供“耐心”资金。截至今年4月末，国开行已通过投贷联动方式支持科技型企业近百家。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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