原标题：六部门出台方案推动文化和旅游领域设备更新

国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局24日联合对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。方案提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长，全面提升服务质量，推动文化和旅游高质量发展。

方案部署了8方面行动：一是实施观光游览设施更新提升行动，更新升级游客运载设备、旅游观光设备。二是实施游乐设施更新提升行动。三是实施演艺设备更新提升行动。四是实施智慧文旅改造提升行动，更新升级智能管理服务设备、沉浸式体验设备。五是实施文物保护利用能力提升行动，加快替换博物馆老旧设备，更新升级文物勘察、科研和展示设备。六是实施电影产业高新促进行动，推动电影拍摄水平提质升级，提高电影制作整体水平，推进电影放映技术自主创新。七是实施高清超高清设备更新提升行动，提升超高清频道制播和传输覆盖能力，加快内容制播传输发射设备升级。八是实施历史文化名城和街区保护行动，更新升级保护管理和监测设备。

方案明确，各地要统筹多渠道资金，给予积极支持。鼓励文化和旅游领域企事业单位运用自有资金积极进行设备更新，提高服务质量。将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。引导政策性、商业性金融机构加强对文化和旅游领域设备更新的支持。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经