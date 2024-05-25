李晶晶

原标题：超29万份！两岸标准共通服务平台平稳运行中

记者今天从市场监管总局了解到，两岸标准共通服务平台平稳运行一年，平台旨在为两岸产学研机构和企业尤其是台湾地区中小微企业提供包括标准数据查询、标准技术咨询、标准在线智能编写、标准比对、标准动态研究等在内的标准化信息“一站式”综合服务，助力两岸经贸往来和标准化交流合作。

目前平台已经收集两岸各级各类标准逾29万份，收录食品安全、建筑工程、冷链物流、养老服务、电子信息等领域两岸行业间共研共享的标准（两岸共通标准）215个，汇聚两岸标准、政策、规则最新情况，便利两岸行业间标准信息互联互通。

同时，平台基于大数据技术，提供两岸标准的智能化、精准化比对，实现了2000多种食品添加剂和1万多种农残限量指标的智能精准比对，可一键查询养老服务、建筑工程等领域近4000条两岸名词术语比对结果。

此外，广泛吸纳两岸技术专家加入两岸标准化专家库，为两岸民众和企业提供政策咨询、标准比对、企业标准编写辅导等服务。

平台还首创两岸企业标准自我声明公开服务，目前已有13家台企在平台进行44份企业标准自我声明公开，涉及橡胶塑料、电子设备、食品、农产品等多个领域，涵盖134种产品。

(责编：申佳平、陈键)

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