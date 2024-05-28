原标题：《华润三九2023年可持续发展暨ESG报告》首次获得“五星佳”级评价

5月20日，《华润三九2023年可持续发展暨ESG报告》首次获得“五星佳”级评价。“中国企业社会责任报告评级专家委员会”评定认为，该报告在过程性、实质性、完整性、平衡性、可比性、可读性、创新性方面均表现卓越。此前，华润三九连续3年获得中国社会科学研究院“五星”级评价。

2024年3月，《华润三九2023年可持续发展暨ESG报告》正式发布，报告以“999暖心陪伴，健康向未来”为主题，通过“创新致远，凝心聚力科技发展”“诚信至臻，初心坚守企业运营”“质量致胜，匠心守护健康未来”“环境至美，恒心共建绿色家园”“伙伴至善，爱心相伴和谐共赢”五大维度，全面阐述华润三九在可持续发展方面做出的努力和成效，突出体现企业顺应趋势，将新发展理念贯穿于企业发展全过程和各领域，聚焦价值创造更强、环境效益更高、社会影响更远的可持续发展方式，推动环境、社会及管治水平的持续提升。

据悉，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”是由中国社科院企业社会责任研究中心发起成立，成员来自国务院国资委、工业和信息化部、中国社会科学院、清华大学等机构。迄今为止，专家委员会已累计为国内300余家知名企业出具评级报告，得到中外企业的广泛认可。报告评级已成为国内最具权威性、最有影响力的报告评价业务，为中外企业所广泛认可。

(责编：曹淼、李源)

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