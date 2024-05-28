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2024年“科学人生·百年”主题宣传活动启动

2024年05月28日19:44 | 来源：新华社
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由中国科学院学部科学道德建设委员会主办的2024年“科学人生·百年”主题宣传活动5月28日在京启动。活动旨在通过集中展示百年诞辰院士的科学成就、先进事迹，大力弘扬科学家精神，助力提高全民科学素养，激励广大科技工作者接续奋斗。

2024年“科学人生·百年”主题宣传活动启动仪式现场。（中国科学院供图）

“2024年，我们迎来19位中国科学院院士的百年诞辰，包括‘两弹一星功勋奖章’获得者邓稼先、朱光亚，国家最高科学技术奖获得者闵恩泽、郑哲敏等。他们为我国科技事业发展作出了杰出贡献，也是践行科学精神和科研道德的典范。”中国科学院学部科学道德建设委员会主任胡海岩院士说。

活动期间，2024年“科学人生·百年”院士风采展将陆续在全国范围内的科研院所、高校、中小学校、展览馆、图书馆等地展出。“科学人生·百年”主题网站也于5月28日同步上线，集中展示每位百年诞辰院士的箴言语录、科学故事、影像资料等。主办方还将在多个网络融媒体平台展示院士宣传短视频，支持院士所在单位共同组织相关活动。

据悉，“科学人生·百年”主题宣传活动自2017年开始举办以来，已通过形式多样、线上线下相结合的系列活动，系统展示了173位院士的科学成就和风范风采，取得了良好社会反响。（记者张泉）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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