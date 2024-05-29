新华社北京5月29日电 题：因路而行、因路而兴——十年“四好农村路”发展的出行故事

新华社记者叶昊鸣、王聿昊、丁怡全

脱贫攻坚，交通先行；乡村振兴，交通更要先行。这其中，“四好农村路”发挥着重要作用。

以“建好、管好、护好、运营好”为要求的“四好农村路”，提出已有十年。十年来，在各地各部门的努力下，农村公路发生了翻天覆地的变化。乡路纵横，串起人们心中的“诗和远方”；条条大道，助力书写乡村振兴崭新篇章。

行路之难成为历史

从云南贡山独龙族怒族自治县县城前往县下管辖的独龙江乡，需要多久？

“没通路前，出去要走一周。1996年通了土路以后要9个小时，但每年12月开始，大雪封山半年，路就断了。”31岁的独龙族汉子斯正林回忆道。

改变发生在2014年4月10日，随着一声爆破声响，高黎贡山独龙江公路隧道贯通。从此，独龙江乡大雪封山的历史宣告结束。

十多年来，在崇山峻岭间蜿蜒穿行的独龙江公路，将县城与乡里的距离缩短至2个小时车程。这条致富路，带领独龙江群众告别贫困，奔向美好生活。

农村公路是农村地区覆盖范围最广、服务人口最多、公益性最强的交通基础设施。2014年至2023年，我国新改建农村公路250万公里，累计解决821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，全国农村公路总里程达460万公里。

5月的周末，中巴车行驶在西藏林芝市墨脱县的乡道上，从县城赶回乡镇的孩子们坐在车上，欢声笑语洒满一路。

“墨脱公路通了以后，从外地到县城方便了，但从各个乡镇前往县城，还是不好走。”在客运公司工作的次仁央珍还记得，过去跟着叔叔进一趟县城，要走整整一天。

2017年至2020年，国家加大投资，对墨脱全县农村公路进行标准化改造，六个乡、一个镇都通了客车，乡、村公路通达率达到100％。“如今还是同样的路程，回家只需要40分钟。”次仁央珍说。

日益完善的农村公路网络，让“人享其行、物畅其流”照进现实。十年来，我国新增1000余个乡镇和5万余个建制村通客车，实现具备条件的乡镇和建制村全部通客车，农村群众“抬脚上客车”成为现实。

发展致富利在当下

要想富，先修路。通达乡土的公路，如何改变农村牧区？

走进内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗，平坦整洁的农村公路宛若长龙，在草原上笔直延伸。

“以前因为路不好，很多货车不愿意来，卖羊、卖玉米都很困难。现在路修通了，买卖好做多了。”鄂托克前旗昂素镇明盖嘎查的牧民张利国说。

十年发展，农村交通运输与乡村产业融合深度明显提升，全国超1100个县级行政区开展了农村客货邮融合业务，开通客货邮融合线路1.1万余条，客车年代运邮件快件超2亿件，培育了150个农村物流品牌。

路通百业兴，路畅民共富。

入夏，河北张家口市张北县境内的张北草原，气温宜人。草原天路入口的牌楼下，不少游客席地而坐，享受悠闲时光。

擦亮草原天路旅游品牌，张北县陆续建成51条草原天路连接线，串联起沽源湿地景观区、崇礼滑雪区等旅游景点，走出了一条“交通+旅游”融合发展的致富路。

近年来，草原天路年均接待游客约300万人次，沿线发展农家乐、民宿等150多家，当地群众人均年增收1.1万元。越来越兴旺的草原天路，为张北县带来了实实在在的“人气”“财气”。

修通一条公路，发展一片产业，致富一方百姓。农村公路有效盘活了农村地区资源，目前我国共设置农村公路就业岗位85.4万个，吸纳脱贫户38.6万人，共建共治共享的农村公路融合发展体系不断优化丰富。

科技健康着眼未来

信息时代，农村公路与信息“公路”会碰撞出怎样的火花？

安徽黄山市徽州区，客运车上安装了路况应急协同巡检系统，车辆在公路上行驶时会实时将振动数据、GPS定位、路面图像等信息上传到云端平台。

与过去相比，“运营即巡检”的协同模式数据更新更全，借助图像识别技术，路面裂缝、坑槽、断板等“公路病害”会被快速识别并发送给养护单位处理，有效提升了公路路网的管护效率。

广西柳州市，“柳州市智慧农村公路信息平台”带动当地农村公路“建管养运”向数字化、网格化、精细化迈进；浙江绍兴市新昌县，城乡公交数智服务与监管平台推动城乡公交运营绩效评价更精准、运营管理更科学……插上科技的翅膀，农村公路的“指尖养护”已成现实。

科学建设养护，搭配宜人风光，现代农村公路不仅是连接乡镇农村的民生路，也是吸引人们运动休闲的健康路。

深秋，广东佛山市高明区，一场乡村半程马拉松比赛鸣枪开跑，运动员们在公路上你追我赶，道路两旁万亩金色稻田内，稻浪随风起伏。激烈赛况与恬静风光相融合，让乡景更加迷人。

近年来，高明区对这段穿越稻田的道路进行升级改造，路面拓宽至7米，升级为双车道沥青公路，成为人们旅游观光、运动休闲的新去处。

因路而行，因路而兴。十年发展，我国农村公路的覆盖范围、通达深度、服务能力显著提高，农村生产生活和社会面貌得到深刻改变。一条条“四好农村路”，成为农村发展、农业增效、农民增收的黄金之路，成为全面推进乡村振兴的康庄大道。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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