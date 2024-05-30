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新华社香港5月30日电（记者刘英伦）香港金融管理局（金管局）30日宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统增发人民币国债，发行规模合计110亿元人民币，分4个年期。

此次发行的是总值人民币30亿元的增发2026国债、总值人民币30亿元的增发2027国债、总值人民币30亿元的增发2029国债和总值人民币20亿元的增发2034国债。

这批国债将于6月5日进行投标，并于6月7日交收。发行后，增发的国债将与原本的2026、2027、2029及2034国债分别各自合并构成单一系列，国债年利率分别为2.2%、2.28%、2.39%和2.45%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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