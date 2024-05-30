新华社科威特城5月29日电（记者尹炣）科威特埃米尔米沙勒29日出席阿祖尔炼油厂全面投产启动仪式，并为该项目纪念碑牌揭幕。科首相艾哈迈德·阿卜杜拉等高级官员出席仪式。

据科威特通讯社当天报道，科副首相兼石油大臣伊马德·阿提基在启动仪式上说，阿祖尔炼油厂是科威特发展计划中的重要项目，也是科威特石油公司2040年战略的主要支柱。这一项目将助力科威特“2035国家愿景”变为现实，有助于提高产品竞争力，助力开辟全球新兴市场，并强化科威特全球主要能源供应商地位。

科威特石油公司子公司科威特综合石油工业公司代理首席执行官瓦达·哈提卜在仪式上表示，阿祖尔炼油厂全面投产，日产量达61.5万桶。这座炼油厂不但符合全球环境标准，还使公司能够面向全球市场扩大石油产品出口。

去年12月，科威特综合石油工业公司宣布成功启动阿祖尔炼油厂最后一个炼油装置，标志着这座炼油厂全面启用。

阿祖尔炼油厂项目凝聚着中国企业的先进技术和科学理念，是“一带一路”倡议与科威特“2035国家愿景”对接的重点工程，该项目合同份额的一半以上由中国企业完成。中国石化第五建设有限公司（中石化五建）负责其中六套炼油装置的建设，于2021年全部交工。中石化洛阳工程有限公司作为项目总承包商之一，负责其中15套核心炼油装置的建设，于2019年竣工。

科威特政府此前表示，阿祖尔炼油厂一旦投入使用，将成为全球最大的炼油厂之一，不仅将大幅提升科威特的炼油能力，还将为科威特的发电厂提供环保的低硫燃油，减少空气污染，同时也将为科威特提供大量就业机会，促进科威特经济发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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