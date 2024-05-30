人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

西南首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站全面投产发电

2024年05月30日15:48 | 来源：新华网
小字号

5月30日，我国西南地区首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站——重庆蟠龙抽水蓄能电站全面投产发电。作为区域电网“超级充电宝”，该电站调节能力达240万千瓦，可有效缓解重庆电网调峰压力，并将促进风电和太阳能等清洁能源并网消纳，同时为西南电网及“西电东送”主通道提供更加安全可靠、灵活高效、绿色清洁的电力保障。

图为蟠龙抽水蓄能电站地下厂房。鄢江奎 摄

图为蟠龙抽水蓄能电站地下厂房。鄢江奎 摄

蟠龙抽水蓄能电站位于重庆市綦江区中峰镇，地处重庆用电负荷中心并紧邻四川水电基地，是国家实施大规模“西电东送”主通道上的中继电源。工程总投资71亿余元，安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，设计年发电量20亿千瓦时。电站于2015年9月开工建设，2023年年底首台机组投产发电。

据介绍，蟠龙抽水蓄能电站全面投产发电，实现了重庆和西南电网调节性电源的新突破，对保障西南电网安全稳定运行、促进清洁能源消纳、推动能源结构调整、拉动重庆经济转型发展具有重要意义。该电站全面投产发电后，每年可节约标准煤15.2万吨，减少二氧化碳排放39.8万吨，节能减排效益显著。（记者黄兴）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国铁路6月15日实行新的列车运行图
　　人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，6月15日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列，铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。…
数读中国 | 突破9万列！中欧班列为经贸添活力
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部