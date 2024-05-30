5月30日，我国西南地区首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站——重庆蟠龙抽水蓄能电站全面投产发电。作为区域电网“超级充电宝”，该电站调节能力达240万千瓦，可有效缓解重庆电网调峰压力，并将促进风电和太阳能等清洁能源并网消纳，同时为西南电网及“西电东送”主通道提供更加安全可靠、灵活高效、绿色清洁的电力保障。

图为蟠龙抽水蓄能电站地下厂房。鄢江奎 摄

蟠龙抽水蓄能电站位于重庆市綦江区中峰镇，地处重庆用电负荷中心并紧邻四川水电基地，是国家实施大规模“西电东送”主通道上的中继电源。工程总投资71亿余元，安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，设计年发电量20亿千瓦时。电站于2015年9月开工建设，2023年年底首台机组投产发电。

据介绍，蟠龙抽水蓄能电站全面投产发电，实现了重庆和西南电网调节性电源的新突破，对保障西南电网安全稳定运行、促进清洁能源消纳、推动能源结构调整、拉动重庆经济转型发展具有重要意义。该电站全面投产发电后，每年可节约标准煤15.2万吨，减少二氧化碳排放39.8万吨，节能减排效益显著。（记者黄兴）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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