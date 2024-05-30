在第8个“全国科技工作者日”到来之际，中国教科文卫体工会发布20名首届“全国科创名匠”选树宣传名单，他们是：

让中华文明基因传承于一砖一瓦之间，清华大学建筑设计研究院有限公司正高级工程师任飞；

用中国种子保障中国粮食安全，石家庄市农林科学研究院研究员史占良；

让矿山更安全更高效，太原理工大学先进成型与智能装备研究院正高级工程师寇子明；

点“煤”成“油”为清洁能源贡献“催化智慧”，中科合成油内蒙古有限公司研究员杨勇；

用“膜”法助力碧水蓝天，大连理工大学盘锦产业技术研究院教授贺高红；

攥紧种子硬“稻”理、躬耕黑土守粮安，黑龙江省农业科学院绥化分院研究员聂守军；

匠心锻造国之重器、“绞吸疏浚”海洋强国，上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司研究员杨启；

微雕细琢“金线键合”、穿针引线“大国之眼”，中国电子科技集团公司第十四研究所工程师顾春燕；

推动中国盾构从“0”到“1”的突破，浙江大学工学部教授杨华勇；

给铁路插上人工智能的翅膀，合肥工大高科信息科技股份有限公司教授魏臻；

探路绿氢、助力双碳，厦门大学、嘉庚创新实验室教授郑南峰；

“鱼院士”让生活更“锦鲤”，湖南师范大学省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室教授刘少军；

“关联设计”让建筑更低碳，华南理工大学建筑设计研究院有限公司研究员倪阳；

用“智慧”托举商业航天绚丽华章，海南国际商业航天发射有限公司总体技术部高级工程师符菊梅；

主动网络安全模型让网络更安全，电子科技大学网络空间安全学院教授张小松；

“雕刻”精准北京时间，中国科学院国家授时中心研究员张首刚；

让民族药标准化，中国科学院西北高原生物研究所公共技术中心研究员李玉林；

为大国工业铸梁“差一点也不行”，六盘山实验室（宁夏回族自治区装备制造实验室）智能铸造及装备技术研究中心正高级工程师高进喜；

踏遍高原冻土、筑建国家“冻”梁，中国科学院西北生态环境资源研究院研究员俞祁浩；

推动AI汽车信息通信技术从“零”跑到领跑，中国汽车工程研究院股份有限公司信息智能事业部正高级工程师雷剑梅。

据介绍，首届“全国科创名匠”选树宣传活动以“弘扬工匠精神 科创引领发展”为主题，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，突出创新和匠心，聚焦战略性新兴产业和未来产业，注重遴选扎根科研和生产一线、解决“卡脖子”难题的工匠人才。

（总台央视记者 高磊）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经