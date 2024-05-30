新华社北京5月30日电（记者张千千）记者从国家开发银行获悉，截至5月27日，国开行已发放“三大工程”贷款1047.76亿元。

其中，国家开发银行发放保障性住房开发贷款8.19亿元，支持福州、青岛、宁波等地3个项目，新建保障性住房超过3100套；发放城中村改造专项借款1002.47亿元，涉及北京、上海、广州、武汉等34个城市的376个项目，支持建设安置房100万套，惠及村（居）民53万户；发放“平急两用”公共基础设施建设贷款37.1亿元，在深圳、石家庄、重庆等25个城市落地“平急两用”项目36个。

国家开发银行相关负责人表示，国开行深化与有关部委和地方政府政银合作，强化信贷资源保障，按照市场化、法治化原则开展项目尽职调查及评审审批，严格落实账户监管等措施，确保资金专款专用、封闭管理。

该负责人表示，下一步，国开行将认真贯彻落实全国切实做好保交房工作视频会议部署，继续扎实做好“三大工程”金融服务；用好中国人民银行保障性住房再贷款政策，支持地方政府选定的地方国有企业收购已建成未出售商品房用作保障性住房。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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