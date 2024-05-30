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中国支持对《国际卫生条例（2005）》进行必要修订

曾焱
2024年05月30日20:53 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月30日电（记者曾焱）国家疾病预防控制局监测预警司司长杨峰29日在第77届世界卫生大会期间接受媒体采访时表示，中国支持对《国际卫生条例（2005）》进行必要的针对性修订，以加强各缔约国和世界卫生组织对条例的遵守与实施。

杨峰说，《国际卫生条例（2005）》是全球卫生安全治理领域的法律基石，为实现全球卫生安全发挥了积极作用。新冠大流行后，国际社会重新审视条例实施中的缺陷与不足，各缔约国认为全球突发公共卫生事件防范体系存在严重不足，亟待进一步强化条例的遵约实施，严格事件报告和评估的相关要求，促进核心能力建设，世卫组织决定启动条例修订工作。

杨峰说，自2022年11月至今，中方一直积极参与条例修订谈判磋商。在本次世卫大会发言中，中国代表团向大会主席团重申了中方对条例修订所持的态度。中方认为条例的修订应秉持尊重世卫组织成员国主权、倡导团结与全球合作、保障公平与增加各方互信等重要原则，推动构建人类卫生健康共同体，加强全球卫生安全治理，促进各国的积极合作与协调应对。

杨峰表示，中方赞同加强有关国际关注的突发公共卫生事件信息的及时通报与分享，促进条例的遵约实施与核心能力建设，同时认为应加强对发展中国家的支持力度，帮助其建立突发公共卫生事件的发现与报告能力等。

“我们相信，新修订的条例在保护后代免受公共卫生事件的影响、促进公平和团结方面将起到积极作用。”杨峰说。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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