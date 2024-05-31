原标题：建造快 抗震强 有智慧

“哇，这个房子好智能，住着肯定很舒服！”5月30日，在2024年全国科技活动周科技创新展览现场，一位参观者感慨道。

这位参观者评价的房屋，是住房和城乡建设部重点展出的“好房子”移动展示房。展示房不大，是一个开间6.52米、进深8米的棕色模块房，却应用了83项前沿技术，可解决115个百姓住房常见痛点问题。

住房和城乡建设部智慧低碳建筑技术创新中心总工程师戚仁广告诉科技日报记者：“‘好房子’设计期间，广泛收集调研百姓住房常见问题，集纳应用行业前沿技术，解决群众关注的卫生间漏水、灶具干烧、地板不防滑等问题。”

“好房子”不仅集成多项技术，制造工期也十分快。据介绍，“好房子”采用模块化建造方式，由中建科工集团有限公司钢结构模块化产品智能生产线生产，结构、装修、机电完全在工厂进行集成预制，30天即可完成从结构生产到全屋整装发运。模块在现场简易拼接，整个建造过程就像“搭积木”一样。以单层房为例，模块运到现场搭建，48小时后即可实现拎包入住。

“群众不用担心建造快的房子扛不住风雨。‘好房子’采用全模块钢结构体系，具有强度高、抗震性能好的结构安全优势。”戚仁广说。

在“好房子”移动展示房内，参观者络绎不绝。随着现场工作人员说出“小艺管家，打开全屋灯光”的话语，“好房子”各房间的灯光逐一亮起，屋内设施布局清晰呈现在参观者面前。

据了解，这是“好房子”三大技术亮点之一——全屋智能技术的代表应用场景。全屋智能技术通过各种传感器、智能设备、PLC有线和无线连接技术，令房间里的家电互联互通。智能控制程序如同“小管家”，实时分析计算，让居住者得到更加高效、安全和舒适的家居生活体验。

参观者漫步“好房子”移动展示房玄关、灶台、卧室、卫生间等地，可直观感受到智能技术是如何改变生活的。比如，在玄关处，一键断电、语音启动灯光等设备，令出行更便捷；移动隔断、电动折叠沙发、可移动衣柜，让客厅与卧室空间更丰富；AI辅助康养传感器实现跌倒、坠床自动报警，床头、卫生间设置紧急呼叫按钮，让老年人生活更安全……

不仅如此，“好房子”还应用建筑光伏一体化、高性能门窗及幕墙系统、设备电气化、直流柔性用电等技术，实现节能环保。屋顶上，6.6千瓦光伏太阳能电池板收集太阳能进行发电；屋后，一个双向充电桩和一个储能箱，可实现用电的削峰填谷和能源柔性调配。现场人员介绍：“充电桩不但能给新能源汽车充电，在房子能源不足的时候还能通过新能源汽车反向给房子供电。”

当前我国住房发展已经从解决“有没有”转向解决“好不好”的阶段，提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是住房高质量发展的必然要求。“‘好房子’建设以满足人民群众对优质住房新期盼为目标，进一步发挥科技赋能作用，像汽车行业打造电动汽车一样，在住房领域创造一个新赛道。”戚仁广说。

据悉，“好房子”移动展示房是在住房和城乡建设部标定司指导下，由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心组织，住房和城乡建设部智慧低碳建筑技术创新中心、住房和城乡建设部全屋智能重点实验室提供技术支持，中建科工集团有限公司携手华为技术有限公司联合实施打造。（记者 孙瑜）

(责编：方经纶、陈键)

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