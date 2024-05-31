中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华表示，1至4月，我国动力电池累计装车量120.6GWh，延续增长态势。此外，在三元电池和磷酸铁锂电池两大主要技术路线基础上，半固态电池和钠离子电池等不同技术路线的电池产品加速向商业化应用阶段迈进。

许艳华在日前召开的第二十届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛新闻发布会上作出上述表述。这一论坛将于2024年8月29日至9月1日在天津市滨海新区举办。

中国汽车工程学会副秘书长战静静在会上指出，汽车作为科技创新的重要载体，呈现出绿色低碳、电力驱动、智能网联的发展特征。为推动汽车产业转型升级，满足多场景的使用需求，应多元化发展新能源技术路线，统筹推进纯电动汽车、插电式和增程式混合动力汽车、燃料电池汽车发展。同时，加大充换电、氢能基础设施建设，提高新能源汽车的使用便利性。（记者张晓洁、张辛欣）

(责编：卫嘉、白宇)

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