新华社广州5月31日电（记者肖思思、胡林果）第三届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨第二届中国算力网大会31日在广东韶关举行。会上，中国算力网粤港澳大湾区算力服务平台正式上线。

据悉，该平台目前已成功接入鹏城云脑、广州超算、华南数谷智算中心等多家算力资源节点，为大湾区乃至全国用户提供高效便捷的算力应用服务。

平台主要板块包括：算力互联监测板块、存算联合智能调度板块、算力供需交易服务板块。其中，算力供需交易服务板块将结合算力需求方的需求及资源供应方的能力匹配，形成如大模型训练、工业仿真、数字人等多样化的算力服务产品。

据悉，该平台将由韶关市数据产业研究院、中国联通、韶关数投公司成立联合体进行服务运营探索。

该平台有关负责人表示，未来，希望接入更多数量、更大规模、更广类型的算力节点，在平台上完成算力供给和业务智能匹配，为大湾区乃至全国用户提供高效便捷、丰富多样、经济适用的算力应用服务，以算力为纽带，搭建产学研用多方合作桥梁。

在当天的大会上，粤港澳大湾区枢纽节点韶关数据标注基地、广州数据交易所（韶关）服务基地和韶关市数据产业研究院也同步揭牌。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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