4月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长13%
2024年05月31日20:50 | 来源：新华网
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新华社北京5月31日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局5月31日发布数据显示，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元，同比增长13%。
其中，货物贸易出口19061亿元，进口16246亿元，顺差2815亿元；服务贸易出口2059亿元，进口3747亿元，逆差1688亿元。
按美元计值，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易顺差159亿美元。
此外，国家外汇局发布的数据显示，2023年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10984亿美元。其中，股权类投资6226亿美元，债券类投资4758亿美元。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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