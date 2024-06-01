新华社北京5月31日电 题：激发创新活力 弘扬精神力量——聚焦全国科技活动周和全国科技工作者日

新华社记者

与人形机器人现场互动，近距离接触脑机接口技术最新成果，佩戴VR设备身临其境“漫游”大科学装置“中国天眼”“人造太阳”……

连日来，北京石景山区首钢园热闹非凡，2024年全国科技活动周暨北京科技周主题展览正在此举行，200多项科技创新成果和花样翻新的科普体验展项，引得参观者连连赞叹。

今年5月25日至6月1日是全国科技活动周，5月30日是第八个“全国科技工作者日”，全国各地举办一系列各具特色的科普、科创和弘扬科学家精神活动，为公众奉上精彩纷呈的科学盛宴。

感受科技魅力，与高精尖“零距离”——河北省支持380余家科普示范基地免费或优惠开放；成都科创生态岛众多“成都造”硬核科技成果首次面向公众亮相；中国计算机学会面向社会直播业内专家围绕大模型、芯片等前沿领域的“华山论剑”。

全国科技活动周期间，各地各部门通过开放一批科普示范基地、开展科普实验展演活动、科技工作者进社区进校园等方式，将最新的科技成果与全民共享，点燃社会公众对科技创新的热情。

激发创新活力，离不开精神力量的支撑。一代代科技工作者胸怀祖国、矢志创新，为科技进步和国家发展作出了重大贡献。今年全国科技活动周和全国科技工作者日，都将“弘扬科学家精神”作为活动主题。

“科学家精神的内涵，都能在郭永怀先生身上一一印证。他是科学家精神的杰出代表。”日前，在山东省全国科技工作者日主场活动中，郭永怀事迹陈列馆馆长李波向年轻人讲述了“两弹一星”元勋不朽的精神光辉。台下，泰安肥城市河西小学五年级学生郝晨宇听得入神。

“我要向郭永怀爷爷学习，学好科学知识把国家建设得更强大。”稚嫩的话语，传递出清澈的爱。

全国科技工作者日活动期间，各地各部门创新形式手段，讲好科学家故事，推动科学家精神深入人心，营造尊重科学、崇尚创新的社会环境——

中国科学家博物馆5月30日正式对外开放，集中展示钱学森、邓稼先、周培源等数百位科学家的珍贵史料，让参观者在一封封书信、一页页手稿中感悟科学家们的坚守与奉献；

浙江台州将“两弹一星”元勋陈芳允院士的传奇故事与地方传统戏曲相结合，推出台州乱弹现代戏《追星者》，为千余名观众带来一场弘扬科学家精神的高品质视听盛宴；

北京市科协举办“科技工作者之歌”主题活动，邀请机器人行业青年科技创业者张锐等6位科技工作者代表分享自己的科研奋斗故事，展现新时代科技工作者的精神风貌……

把论文写在祖国大地上。全国科技工作者日前后，各地科技工作者把科技报国、为民造福的理想化为具体行动，深入社区乡村、学校工厂，以所学所研服务经济发展和民生所需。

在湖南祁东，农技专家把“大师课”开到田野边，为农户们解决双季稻种植的烦心事；在辽宁鞍山，医务人员走进社区，为居民带去健康讲座、诊疗答疑等公益服务；在湖北仙桃，科技志愿者用趣味科普、互动体验帮助孩子们认识智能机器人，在欢声笑语中种下科学梦……

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。“新征程上，我们要接过老一辈科学家的精神火炬，把个人理想融入国家发展大局，为建设科技强国贡献青年科技工作者力量，争做高水平科技自立自强排头兵。”张锐说。（记者温竞华、胡喆、萧海川、谢奔）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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