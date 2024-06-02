第十三届中国中部投资贸易博览会在长沙举办
5月31日至6月2日，第十三届中国中部投资贸易博览会（以下简称“中部博览会”）在湖南长沙举办。6月1日，在博览会的主体活动中部投资促进推介会上，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省省长围绕如何落实中部地区崛起战略进行了深入交流，为本省优势产业链“站台”推介。
据了解，本届中部博览会以“开放创新 中部崛起”为主题，首次采取六省大联合模式，设置了4场重大活动、20多场专题活动及实地考察活动，举办了现代石化、新能源汽车、电子信息、新材料、新能源、枢纽经济等6场产业链招商推介会，每场由1省牵头、5省配合，集中体现中部地区产业融合发展。
“中部博览会由六省共同参与和打造，既能凸显各省优势和特点，又能形成合力和整体的协同效应。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示。
“本次博览会展览面积约4万平方米，参展展品覆盖先进制造业、电子信息、新能源产业、化工新材料、建筑工程、文化旅游等多个领域。”湖南会展集团董事长马永忠介绍。
据统计，本届中部博览会吸引了来自32个国家和地区的1052家企业参展，参会跨国公司200余家，参会外宾超过600人，其中，跨国公司全球副总裁级别以上客商14人，中国区副总裁级别以上嘉宾超80人。
本届中部博览会由商务部和山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省人民政府及中国工业经济联合会共同主办，博览会以投资贸易促进和承接产业转移为主线，为中外客商搭建高效投资贸易平台，对推动中部崛起具有重要意义。
中部地区是我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽。2023年，中部地区生产总值27万亿元，经济总量稳定在全国的22%左右。“十三五”时期，中部地区经济年均增长8.6%，增速居东部、中部、西部、东北四大板块之首。（记者赵嘉伟）
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