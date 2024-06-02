“感觉大家都在铆足了劲搞创新。”正在湖南长沙举办的第十三届中国中部投资贸易博览会上，来自安徽的参展商尹路星说，这是他这次来参会的最大感受。

“创新”也是记者在采访过程中听到最多的一个词。

5月31日，参展商（右一）在第十三届中国中部投资贸易博览会上向观众介绍“天都一号”通导技术试验卫星。新华社记者陈思汗 摄

先进轻小型SAR遥感卫星、5G+氢能源无人驾驶拖拉机、智联自动驾驶巴士、量子加密耳机……在本届中部博览会的展览现场，来自中部六省的“拳头产品”逐个登场，科技动感十足，中部地区强劲的创新动能扑面而来。

经过多年发展，中部地区创新发展要素不断集聚，各省因地制宜加快发展新质生产力，现代化产业体系加速构建。据统计，中部国家级战略性新兴产业集群和国家先进制造业集群占全国比重分别达27.3%和17.8%。

本届博览会首次采取六省大联合模式，分工协作，联合招商。六省结合各自产业特色分别牵头举办现代石化、新能源汽车、电子信息、新材料、新能源、枢纽经济等六场产业链招商推介会，其余五省配合。

六省进一步“握指成拳”，加速推进产业相融。

31日，在安徽省牵头举办的中部地区新能源汽车产业链招商暨投资安徽行（长沙）推介会上，中国智慧能源产业联盟总监朱妤表示，中部六省新能源汽车产业发展势头强劲，产业互补性强，可加强国际资源对接，将中部地区打造成新能源汽车产业聚集区。

5月31日拍摄的第十三届中国中部投资贸易博览会现场（无人机照片）。新华社记者陈思汗 摄

中部地区要素资源丰富、市场潜力巨大，参展商的参与热情也为中部发展注入活力。据统计，有1052家企业、2272名参展商报名参会，报名嘉宾突破1.2万人。

在本届博览会专设的“低空经济展区”，各类适用不同场景的无人机设备吸引不少参展观众驻足参观、拍照。

“我们持续专注于物流无人机的研发，通过技术创新不断推进传统无人机迭代升级，让无人机拥有更大的载重能力和更长的续航时间。”湖南智航飞购科技有限公司综合部主任张棕强告诉记者。

随着低空经济产业的快速发展，无人机等飞行器的应用场景愈发多样，相关产业快速崛起。张棕强认为，当前，越来越多科技企业落户中部地区，产业配套越发完善，市场潜力可观，“我们对未来的发展前景有信心”。

如今，快速崛起的中部地区对于外资企业也意味着巨大的发展机遇。近年来，湖南长沙聚集落户了德国巴斯夫、瑞典宜家等一批优质外资企业项目。

在本届博览会现场，德国卓伯根集团中国区总部负责人王学理说，中部地区幅员辽阔，人力、教育资源充沛，交通四通八达，经济发展潜力十足。“我们希望通过参加中部博览会，获得更多投资和合作的机会，投资、定居中部，这里是值得长期奋斗的好地方。”（记者余春生、阮周围、白田田、周楠）

(责编：王仁宏、陈键)

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