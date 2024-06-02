据南京海关统计，今年1至4月，外贸大省江苏实现进出口值1.76万亿元人民币，创该省外贸历史同期新高，同比增长9.3%，占同期我国进出口总值的12.7%。记者采访发现，近年来，一系列跨境贸易便利化措施的实施，助力江苏外贸焕发新姿、展现新机。

新通道，提升物流“吞吐力”

5月22日，一艘外籍货轮驶离江苏泰兴过船港码头，船上装载的8000多吨货物从这里出口海外。

“实行‘抵港直装’后，公司出口货物可以从厂区直达外轮，省去码头仓储环节，提高了出口效率，预计全年还能节省仓储费用400多万元。”江苏健坤化学股份有限公司部门经理何勇说。

今年1至4月，南京海关累计开展进口“船边直提”、出口“抵港直装”货物2503.97万吨，同比增长27.84%，大幅压减了企业的仓储物流时间和费用。

随着一系列快速转关模式的推广应用，跨区域通关便利水平进一步提升。今年1至4月，南京海关采用“联动接卸”模式监管货物11.3万标箱，同比增长193%；与上海、宁波、武汉等94个水运业务现场开通“离港确认”快速转关模式，累计办理转关单2.5万票，同比增长19.05%，物流效率明显提升。

为打通企业供应链、生产链“堵点”，南京海关将真空包装等高新技术货物一体化布控查验模式推广至空运、海运口岸，江苏53家企业1700多项商品参加试点，覆盖集成电路、汽车制造等领域，今年前4个月监管货值约2351.4万美元，规模全国领先。

新动能，增强企业“开拓力”

“自中国—南非AEO（经认证的经营者）互认安排实施以来，企业在争取新项目时，AEO资质让我们获得更多客户的信任，南非客户对我们产品的品质和通关速度非常满意。今年1至4月，企业向南非出口约12万件汽车座椅零部件，同比增长88%。”恺博（常熟）座椅机械部件有限公司关务工程师韩廷文说。

AEO为江苏企业抓住机遇、乘势而上提供助力。目前，全省共有AEO企业558家，数量居全国前列。

5月20日，宿迁海关为江苏桐昆恒阳化纤有限公司一批出口至印度尼西亚的化纤产品签发RCEP原产地证书。“有了这份证书，我们的产品在印度尼西亚通关时的进口关税税率由7.5%降到零，仅这一批货物就可享受关税优惠近12万元。”企业关务负责人徐履冰介绍，今年以来，该公司854万美元的货物办理了RCEP原产地证书，预计享受目的国进口关税优惠约90万元。

眼下，越来越多企业善用原产地规则等政策措施，放大自贸协定效能，更好地进行全球供应链、产业链布局。今年1至4月，江苏46家企业获批RCEP项下“经核准出口商”，企业自主出具原产地声明份数增长2.32倍，累计签发RCEP原产地证书3.83万份，签证出口货值109.28亿元。

新业态，培育增长“持续力”

当前，跨境电商快速发展，保税维修等新业态方兴未艾。4月6日，无锡来德福特检测科技有限公司在无锡高新区综合保税区内维修的一批货值约48万元的硬盘顺利交付到越南客户手中，标志着江苏首票综保区“国内维修货物直接出口”业务落地。

无锡来德福特检测科技有限公司总经理方悦介绍：“今年1至4月，企业维修硬盘约28万个，同比增长30%，形势喜人。”

眼下，江苏省内8个综保区拓展保税维修业务，11个综保区及4个保税物流中心（B型）开展跨境电商网购保税进出口业务，“保税+”创新活力释放。

“未来，我们将进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境，以更大魄力、更高起点推进对外开放，汇聚高质量发展强劲动能。”南京海关综合业务处相关负责人说。（新华社记者刘巍巍）

(责编：王仁宏、陈键)

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