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主要产油国宣布延长自愿减产措施

2024年06月03日06:21 | 来源：新华社
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新华社维也纳6月2日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）2日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定今年第三季度继续自愿减产，减产总额为日均385万桶，以维护国际石油市场的稳定与平衡。

当天，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”以视频方式举行第37次部长级会议。在部长级会议召开的间隙，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼8个“欧佩克+”成员国的代表在沙特首都利雅得会面，商议产量政策。

根据声明，8国决定把2023年11月宣布的日均220万桶的自愿减产措施延长至今年9月底，之后将视市场情况逐步回撤这部分减产力度。此外，8国将把去年4月宣布的日均165万桶的自愿减产措施延长至2025年底。

“欧佩克+”当天决定将2025年原油总产量目标调整为日均3972.5万桶，并公布了各成员明年的原油产量目标。除阿联酋的产量目标明年日均上调30万桶至日均351.9万桶外，其他“欧佩克+”成员2025年的产量目标与今年基本保持一致。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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