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原标题：科技“神助攻” 旧物焕“新生”

被淘汰的旧手机、超过服役年限的动力电池……过去，这些废旧物品往往被丢弃。不过，近年来随着回收技术不断进步，一些看似已经失去价值的废旧物品重获“新生”。

国务院不久前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，完善废旧产品设备回收网络，推动资源高水平再生利用。方案还提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中占比进一步提升。

那么，哪些技术可以促进废旧物品回收利用？科技日报记者就此采访了相关专家。

智能回收机落地生效

最近在上海街头，一些颜色鲜艳的机器引人注目。这是某二手交易平台不久前投放的智能分类回收机，已落地包括上海在内的全国30多个城市。

用户通过扫描回收机上的二维码或输入手机号登录，在手机界面或设备屏幕上点击“开门”选项，回收机门便会自动开启。用户可将废旧纸盒、玩具等投入回收机。之后，机器会迅速对物品进行称重、审核。审核合格后用户可获得相应奖励。

回收机接收纸张、金属、塑料和布料四大类物品，具体如报纸、水龙头、饮料瓶和毛绒玩具等。同时，回收机会明确标出不可回收物品，如床垫、玻璃、轮胎和地毯等。用户投放物品后，回收机内摄像头会拍照片，人工智能风险控制模型可判断物品是否符合投放要求。当回收机装满后，内置传感器会通过物联网将信息发送至运力平台。系统随后自动调配运输车辆，并规划出最佳路线，确保工作人员在30分钟内完成清运。

回收物品首先会被运至中转站暂存，随后由货车统一送至分拣中心。上述二手物品交易平台相关负责人高文科介绍，从用户端到中转站再到分拣中心，整个流程由中央管理系统监控，所有回收物品都配有独特识别码，确保可追溯。

离开分拣中心，废旧物品来到集散场。在这里，智能分选系统可以利用人工智能图像识别、云计算、大数据和自动化控制等技术，自动识别和高速分拣回收物品。与传统色选和光选技术相比，人工智能图像识别技术的识别准确率超过98%，不仅能够识别出物品种类，还可以识别品牌。

分拣后，废旧物品进入回收最后阶段。在末端分拣工厂，工作人员对可回收物品精细化分拣，分80个类别进行处理。高文科介绍，公司已与上下游企业合作，将废旧物品转化为环保再生产品，如由废旧衣物和塑料制成的纤塑板休闲长椅，用可回收物品制成的雨伞、帆布包、钥匙扣和T恤等。

机器人精准“解剖”手机

拆解是回收利用手机等电子产品最复杂、最耗费人力的环节之一。

不久前，某手机厂商公布了其首台手机回收智能机器人。机器人有两种，分别被命名为Taz和Dave。它们能快速从面积仅有一个拇指大小的手机声学组件和触感引擎中提取钨、稀土磁铁等高成本材料。

Taz由进料器、布料器、称重输送平台等6个工作站构成。当手机声学组件通过进料器进入回收系统后，会先经过布料器和称重输送平台，随后到达组件破开器。在这里，手机组件将被分解，后通过磁分离器分离其中磁性材料。下一步，雪球净化器会把磁性材料聚集成球体。最后，磁性材料会被统一收集，用于生产新产品。

回收工厂工作人员介绍，Taz每小时能处理约40公斤声学组件。

Dave则是一个由上料台、切料台等4个工作站组成的立方体机器人，主要负责拆解手机触感引擎。每台Dave都配备一名工人协助上料。触感引擎首先被放置在上料台，再被转移到切料台切割。随后，触感引擎进入推料台，其含有钨和稀土磁铁的内部组件会被分离并得到回收。Dave每小时最多能拆解800个触感引擎，每年可处理480万个零件。

相关工作人员介绍，智能机器人主要用于拆解回收手机中的金属材料。一部手机通常包含大量种类不同的金属。例如，手机主板通常含大量铜，后盖普遍用铝、钛等金属制成，摄像头中可能包含金，声学组件则富含稀土元素。

手机回收智能机器人针对手机特定部件和对应材料进行专门设计，避免了此前类似回收系统的不足。例如，传统重型破碎机无法有效处理小型电子元件，锤式破碎机则主要通过反复敲击使材料破碎，但这可能导致不同类型金属材料混合，难以分离，降低材料分拣效率，使回收效果大打折扣。而手机回收智能机器人可以有效避免这些情况出现。

多机协同提升拆解效率

除了手机、电脑等电子产品，新能源汽车动力电池中绝大部分材料也能被回收再利用。

近年来，我国新能源汽车销量逐年上升，储能行业快速发展，带动动力电池产能迅猛增长。动力电池是新能源汽车的“心脏”，占整车成本30%至40%。一般来说，当电池容量低于80%就要退役。

新能源汽车动力电池回收利用模式主要有两种：梯次利用和回收提取原材料。梯次利用是指当电池性能下降，不再适用于新能源汽车时，可以通过评估检测对其进行处理，使其能被应用在对电池性能要求不高的场景中，例如电网储能和低速电动车等。对于无法继续降级使用的动力电池，回收利用是最终归宿。通过精细拆分电池模组，工作人员可以从中提取镍、钴、锂等贵金属材料，制成碳酸锂等化合物，实现资源的循环利用。

要回收处理海量退役动力电池，高效电池包拆解回收技术不可或缺。在多机协同电池包拆解生产线上，相关设备首先会通过3D相机数据采集系统获取废旧动力电池的三维数据，为后续机器人或自动化系统提供可准确识别电池包的信息。然后，机器人会拆卸电池包的上盖螺钉等零件，并将电池模组移出。随后，机器人会分拣电池模组的不同组件，对要进一步处理的组件，可能还需进行铣、削等操作，以便进一步拆解和回收。

专注回收利用领域的格林美股份有限公司副总经理张宇平介绍，新能源汽车动力电池包拆解流程复杂、操作难度大，多机协同能极大提高拆解效率，带来更高经济效益。

(责编：杨曦、杨迪)

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