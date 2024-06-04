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中央财政安排120亿元支持打好“三北”工程攻坚战

2024年06月04日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：中央财政安排120亿元支持打好“三北”工程攻坚战

科技日报北京6月3日电 （记者刘垠）近日，财政部、国家发展改革委联合印发《关于财政支持“三北”工程建设的意见》（以下简称《意见》），旨在全力支持打好“三北”工程攻坚战，推动构建稳定持续、保障到位、渠道多元的资金支持和政策支撑体系，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。

6月3日，财政部自然资源和生态环境司负责同志在就文件相关情况回答记者提问时表示，中央财政通过统筹存量和增量资金，加大对“三北”工程建设支持力度，新设“三北”工程补助资金，并已在2024年预算中安排120亿元，以后年度结合工作需要统筹安排。资金重点支持实施林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙成果、沙化土地封禁保护补偿。与此同时，资金还支持“三北”工程“两化”示范，对推动“生态产业化、产业生态化”、引导社会资本采取科学有效方式开展防沙治沙成效显著的地方给予奖补。

《意见》明确，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，正确处理高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系，因地因时制宜、分区分类施策，以防沙治沙为主攻方向，以全力打好三大标志性战役为重点，强化财政政策保障，发挥中央和地方两个积极性，促进有效市场和有为政府更好结合。

值得关注的是，《意见》聚焦重点区域，集中资源支持打好三大标志性战役——黄河“几字弯”攻坚战，科尔沁、浑善达克沙地歼灭战，以及河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。

具体而言，以毛乌素沙地、库布其沙漠、贺兰山为治理重点，支持加大重点风沙口治理力度，支持森林质量精准提升、中幼林抚育和退化林修复，统筹推进河湖湿地保护修复、矿山生态修复等任务；以科尔沁、浑善达克两大沙地为重点，支持加快建设防风固沙林，强化禁垦（樵、牧、采）、封沙育林草等措施，支持草原禁牧休牧轮牧和草畜平衡，高质量推进退化沙化盐渍化草原修复；以腾格里—巴丹吉林沙漠、河西走廊、柴达木盆地、环塔克拉玛干沙漠边缘等区域为治理重点，支持沙化土地封禁保护、建立立体防风固沙阻沙网络，加强农田防护林建设、退化林修复和天然草原保护修复，维护绿洲生态安全。

(责编：杨曦、杨迪)
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