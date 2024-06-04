5万吨“零毁林”巴西大豆订单交付
2024年06月04日11:11 | 来源：人民网
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日前，一艘装载有5万吨“零毁林”巴西大豆的货轮，经过一个多月的航行，自巴西巴卡雷纳港，运抵中国天津港并成功交付。这笔“零毁林”巴西大豆订单是2023年11月举行的第六届进博会上，在世界经济论坛热带雨林联盟促成下，由中粮集团旗下中粮国际和蒙牛集团旗下现代牧业签署的。
该订单加入了“零毁林和零植被破坏”条款，确认其来源农场不涉及毁林或植被破坏问题，目的是推广和倡导符合可持续发展理念的大宗农产品贸易，助力打造更具韧性和可持续的全球粮食供应链。
世界经济论坛热带雨林联盟执行总监杰克·赫德（Jack Hurd）说：“中国市场在全球农产品贸易中发挥着重要作用，可以有力推动整个价值链的绿色转型。可持续消费，以及农粮行业的高质量发展，是大势所趋。我们预计，未来几年全球市场对可持续产品的需求将稳步增长。在这笔‘零毁林’大豆订单的基础上，市场更多需求或将被激发，继而带动整个价值链行动起来。”
(责编：王仁宏、吕骞)
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