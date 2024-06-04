新华社北京6月4日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，6月15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次，北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24时31分、19时34分压缩至12小时34分、11小时14分，京港、沪港间实现夕发朝至，香港与内地间人员往来将更加便利。

国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团与香港铁路部门密切合作，统筹运用高铁线路和装备资源，在京港、沪港间各开行1对日间高铁列车的基础上，精心设计普速直通车提质升级方案，各增开1对夕发朝至高铁动卧列车。京港、沪港高铁动卧列车车票将于6月5日12时起开售。

该负责人表示，此次开行高铁动卧列车是对原有北京西、上海与香港红磡站间普速直通车的提质升级。一是运行品质提质升级。高铁动卧列车由2个二等座车厢、13个动卧车厢、1个餐车组成，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适，每列车过境席位增至600多席，较普速直通车大幅增加。二是通关模式方便快捷。由原普速直通车始发、终到站“两地两检”通关模式改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，通关时间大幅压缩。三是通达范围更加广泛。由原普速直通车跨境旅客仅能从北京、上海、香港三个站点出发或到达，改为旅客可在京港、沪港高铁列车沿线的石家庄、广州、深圳北、杭州东等多个站点出发或到达，旅客跨境旅行更加便捷。四是开行日期优化调整。由原普速直通车的隔日开行改为高铁动卧列车的周五、周六、周日、周一开行模式，每周开行数量由原普速直通车的14列增至高铁动卧列车的16列，为旅客周末跨境往返提供便利。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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