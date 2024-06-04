人民网北京6月4日电 （焦磊）近年来，我国汽车产业迸发出强大发展动能，成为稳定工业经济增长的“压舱石”。同时，全球汽车产业进入深度变革期，智能网联化加速重塑产业新格局。

6月18至20日，第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）将于北京·亦庄举办。中国工程院院士，中国汽车工程学会名誉理事长，清华大学教授李骏，中国公路学会理事长翁孟勇，中国工程院院士，中国汽车工程学会副理事长、会士，清华大学教授，国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强，中国工程院院士，北京邮电大学教授张平，中国科学院院士，清华大学计算机科学与技术系教授，中国计算机学会副理事长胡事民，中国汽车工程学会理事长，国家智能网联汽车创新中心执行主任张进华以及国内外知名企业高层、资深专家等政产学研各界代表受邀参会，通过嘉宾致辞、主旨发言以及圆桌论坛等形式，围绕智能网联汽车技术创新和产业发展，共同探讨行业高质量发展新路径。

据了解，年会将组织召开5场高层论坛，分别是“开幕式暨全体大会：迈向车路云一体化规模应用新阶段”，以“拥抱人工智能 构建智能网联汽车产业新生态”“‘人工智能+汽车’深度融合——打造开放共用车用操作系统的未来之路”“智能网联汽车安全”为主题的三场主论坛，以及智能网联汽车技术首脑（CTO）闭门峰会。

据悉，年会由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、北京经济技术开发区、清华大学车辆与运载学院、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主办。

(责编：乔业琼、吕骞)

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