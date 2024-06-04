人民网北京6月4日电 （记者夏晓伦）在江苏盐城滨海县坎北街道，击鼓传花、眼疾手快等一系列精彩纷呈的游戏举行，孩子们展示了多才多艺和蓬勃朝气；在重庆大渡口凤阳社区，当地开展“小鬼当家”跳蚤市场社会实践活动，培养小朋友的谈判能力，沟通能力，应变能力……

六一儿童节对每一个小朋友都有特别的意义，而对于来自北京通州的仔仔小朋友更是意义非凡。今年已经是他第二次参加六一亲子跑，相比于去年，仔仔小朋友更高大、更有力量。

仔仔的爸爸妈妈告诉记者，今年接到召集令的第一时间，仔仔就让爸爸妈妈帮忙报了名，不仅带着爸爸一起锻炼，还邀请了他的好朋友一起报名、锻炼。在今年的亲子跑中，仔仔也如愿以偿得到了亲子跑冠军奖牌。

据了解，六一期间，第八届万达宝贝王六一亲子跑活动在全国超100座万达广场同步举行，今年亲子跑的主题是“多彩，热烈，欢乐”，鼓励宝贝们在跑道上秀出自己。超过3.5万组家庭，共同见证了第三届海底小纵队全球粉丝节开幕。

业内人士表示，面向0-12 岁儿童提供优质的文化、体育、娱乐服务，是业界不断探索的方向，应秉承“健康为先、快乐为上、成长为本”的价值观，持续引领行业发展，推动中国儿童产业品质升级。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经