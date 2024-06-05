杜雨萌

原标题：国资委：推动央企控股上市公司加强高水平ESG信披

6月4日，国务院国资委制定印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，推动控股上市公司围绕ESG（环境、社会和公司治理）议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。

“党中央、国务院对中央企业依法合规经营、发挥科技创新作用、加快绿色发展步伐、支持乡村全面振兴和区域协调发展等工作作出一系列重大决策部署，要求中央企业通过高标准履行社会责任增强核心功能、提高核心竞争力，充分发挥在科技创新、产业引领、安全支撑方面的重要作用。同时，可持续发展已成为国际共识，ESG受到的关注与日俱增，有关标准规则日趋完善。”国务院国资委社会责任局有关负责人坦言，这就需要中央企业积极适应、妥善应对。

《指导意见》从“四个维度”界定了中央企业高标准履行社会责任的基本内涵。首先，“夯实企业高质量发展根基”是高标准履行社会责任的基础前提。《指导意见》提出，要依法合规诚信经营，不断增加优质供给，筑牢安全应急防线及构建和谐劳动关系。

其次，“增强服务经济社会发展能力”与“提升服务人民美好生活水平”是发挥功能价值的必然要求。具体来说，《指导意见》在增强服务经济社会发展能力方面提出，要大力推进科技创新，着力强化产业引领，有力提供安全支撑。其中，在产业引领方面强调，不断优化调整产业布局结构，深入推进传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，服务构建现代化产业体系。加强与各类所有制企业在产业、资本、技术、采购与招投标等领域的合作，引领带动民营和中小企业协同发展。

从提升服务人民美好生活水平角度来说，《指导意见》明确，要加快推进绿色发展，支持乡村全面振兴和区域协调发展，积极服务民生事业。

最后，“培育国际竞争合作新优势”是助力全球可持续发展、推动构建人类命运共同体的重要途径。具体来说，包括有效开展海外履责，切实加强ESG工作。

“四个维度从企业自身发展到社会发展和人民需要，再到全球可持续发展，层层递进、互相促进，共同构成中央企业高标准履行社会责任的基本内涵。”上述负责人说。

值得一提的是，作为推动企业履行社会责任的重要工具，近年来，以资本为动力、以治理为核心的ESG不仅成为衡量企业可持续发展能力的新“标尺”，也是推动企业转型升级、落实新发展理念的重要抓手。

《指导意见》在切实加强ESG工作方面特别提到，要将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，积极把握、应对ESG发展带来的机遇和挑战。

《证券日报》记者从中国企业改革与发展研究会获悉，作为我国开发时间最早、应用覆盖面最广的本土可持续发展信息披露指南，为保持与国内外可持续发展信息披露最新标准指引的同步，今年3月份，《中国企业可持续发展报告指南CASS-ESG 6.0》已正式启动了编修工作。6月3日，严格参照沪深北三大交易所《上市公司可持续发展报告指引》原文及其结构顺序的而推出的《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》已对外发布，旨在辅导中国企业编制符合监管要求的高质量可持续发展报告。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经