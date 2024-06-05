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全国已收获冬小麦面积1.57亿亩 收获进度近半

2024年06月05日08:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月5日电 （记者李栋）眼下，夏粮主产区小麦收获进度加快。农业农村部最新数据显示，当前全国已收获冬小麦面积1.57亿亩，收获进度近半。

从各省小麦收获情况看，截至6月3日，河南省、安徽省收获进度均过八成，陕西省收获进度近三成，江苏省收获进度近两成。

小麦长得好，种子是关键。6月3日，在河南安阳滑县留固镇第三营村的小麦实收现场，农技人员对参加粮食作物高产竞赛的优质专用小麦品种“滑育麦1号”进行实打实收。

“我今年种的是‘滑育麦1号’，新品种既抗病又防倒，通过专家实打实测，产量相比往年有了大幅提高，今年的收入增加了不少。”村民张书悦对良种带来的变化有着切身体会。

“通过现场测量、机收脱粒、称重、水分测定等多个严格步骤，实打测出这块地平均单产800.01公斤，高出全县平均单产200公斤。”滑县农业农村局种植业管理股股长田宏敏接过话茬，“高产高效项目促进了优质专用小麦发展，通过调整种植结构、优化种植品种，提高了种植产量，从而促进了全县粮食作物大面积均衡增产。”

据河南省农业农村厅数据显示，得益于良田、良种、良机、良法、良制，截至6月3日，已收获小麦6982万亩，约占全省种植面积的81.9%。

从全国层面看，近期，全国夏粮主产区日机收面积持续超过1000万亩，收获进度比常年快2天到3天，总体进展顺利。

伴随夏收，夏播也在有序进行，天气因素对农业生产影响重大。6月1日起，我国全面进入汛期，南方进入主汛期。预计我国气候状况总体偏差、极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害也呈重发趋势，做好防灾减灾工作对全年农业生产意义重大。

近日，农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局印发《科学应对汛期自然灾害奋力夺取粮食和农业丰收预案》，要求各地坚持以防为主、防抗救相结合，细化实化关键措施，抓好抓牢灾情防控，切实减轻灾害损失。

农业专家提醒，麦收区应抓住晴好天气，及时收晾，加快麦收进度；北方夏播区尚未播种的地区，特别是墒情偏差地区，须及时造墒播种，播后应适时补浇“蒙头水”；江淮、江汉等地须加强稻田水肥管理，加快水稻播栽进度，避免延误农时。

(责编：王仁宏、吕骞)
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