原标题：2024中国智慧林场大会在杭州举行

近日，由中国林场协会主办、中国林场协会智慧林场技术委员会承办的2024中国智慧林场大会在杭州举行。本次会议按照《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《国家林业和草原局关于进一步加强网络安全和信息化工作的意见》的要求，以信息化驱动林场现代化为主线，积极探索智慧林场可持续发展模式，构建林场“管护智能化、产业数字化”的新发展模式。

中国林场协会会长魏殿生强调，会员林场要积极参与智慧林场建设，积极加入智慧林场云平台中，共同推动新时代现代化国有林场高质量发展。魏殿生表示，林业信息化的发展，在做好地理信息感知、资源监测以及管理服务的基础上，更要直接面向生产力和产业层面，实现林业细分产业资源和生态产品的数字化。为建立林场信息技术创新应用交流服务平台，搭建产学研用一体化桥梁，推动林场信息技术创新应用，中国林场协会正式设立中国林场协会智慧林场技术委员会。中国林场协会领导和发起单位代表共同为中国林场协会智慧林场技术委员会揭牌，并为成员单位进行了授牌。

在会议上，中国智慧林场建设试点工作正式发布。据介绍，中国智慧林场建设试点工作由林场管护智能化提升、林场产业数字化赋能、智慧林场标准化建设、智慧林场科技创新、智慧林场品牌建设、智慧林场认定推广等专题工作和活动组成，将为国有林场高质量发展提供智能化、数字化整体解决方案。

中国林场协会智慧林场技术委员会副秘书长张拓介绍，中国林场协会智慧林场云平台1.0版由全国林场大数据平台、林场一体化管理平台、森林风物、林场智讯组成，涵盖全国林场生态资源大数据、产业大数据、林场管理平台、林场产品与服务销售平台、林场交流等功能。

在中国林场协会智慧林场云平台启动仪式上，中国林场协会会长魏殿生，甘肃省白龙江林业保护中心党委常委、副主任何建平，中国林场协会副会长、广西高峰国有林场场长李松海，湖南省国有林场协会常务副会长左光辉，浙江省林场协会副秘书长吴日荣和中国林场协会秘书长赵胜利共同按下启动键，正式启动中国林场协会智慧林场云平台。

在专家报告环节，多位专家学者和科技企业围绕“智慧林场建设”做系列主题报告，展示了新质生产力赋能智慧林场建设的广阔前景。

在同期举行的2024中国智慧林场大会展览会上，多家科技企业带来的“智慧林场”生态中的各种创新科技及产品，受到来自全国林场代表的高度关注。

(责编：董童、杨迪)

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