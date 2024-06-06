原标题：碳寻未来 向绿而行 交通银行亮相第二届“碳博会”

第二届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（以下简称“碳博会”）于6月5日至8日在上海新国际博览中心举办。交通银行（以下简称“交行”）积极参与本届“碳博会”，以实际行动支持上海国际绿色金融枢纽建设、助力实现“双碳”目标。

四大板块显巧思，立体展现“绿色交行”

中国实现“双碳”目标少不了金融机构的助力。近年来，交行完整准确全面贯彻新发展理念，在“十四五”战略规划中，更是明确提出将绿色作为全集团业务经营发展的底色，以金融力量促进经济社会发展全面绿色转型，为建设人与自然和谐共生的美丽中国保驾护航。

本次展会，交行展台位于E5B01，以“碳寻未来、绿色发展”为主题，通过四个板块全面展示交行在绿色金融领域的积极探索与成果。

“百年交行、绿动未来”板块回顾了交行百年发展历程及绿色金融发展沿革，展现了其深厚的行业底蕴和前瞻性的发展理念。

“交融通达、绿行中国”板块则聚焦交行在绿色金融领域的创新实践及推动绿色经济发展方面的积极探索，具体展示了在重点区域的绿色金融项目和创新服务。

“金融赋能、绿话场景”板块展示了交行围绕“绿色制造”、“绿色能源”、“绿色消费”、“绿色出行”和“绿色乡村”五大场景，推出的差异化绿色金融产品。

“综合服务、绿创共赢”板块展示了交行为客户提供一站式绿色金融综合服务的能力，以及其与各领域合作伙伴共同推动绿色经济发展的决心和信心。

交行展台内还特别设置观众互动区，参与者通过踩单车，即可依次点亮交行百年历程中的关键时间节点，在享受运动减碳乐趣的同时，深入了解交行的百年发展历程。

据悉，此次交行展台的构造主要运用低碳的结构与材料，切实践行绿色理念。

聚焦绿色低碳转型，打造九大产品体系

此次碳博会期间，交行展示了支持绿色低碳转型的创新实践。其中，以九大产品为核心的绿色金融综合服务方案，是交行在做好绿色金融大文章方面的积极探索。交行紧紧围绕绿色项目的不同阶段和各类客户的融资需求，打造了以“信贷+供应链+普惠+投行+租赁+投资+理财+保险+碳金融”九大产品为核心的绿色金融综合服务方案，涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色基金等多个领域，可为绿色项目和客户提供多方面的金融支持。

绿色信贷方面，交行满足绿色企业需求，提供短期、中期流动资金贷款、固定资产贷款和贸易融资等多元化信贷产品，覆盖项目建设和日常运营管理，助力绿色事业发展。

绿色供应链方面，交行加强对清洁能源、节能环保等产业的金融支持。通过构建一体化金融解决方案，推出多项创新产品，满足医疗、建筑等行业的供应链融资需求。围绕电网五大场景，推出交银“电网通”系列产品，一站式服务覆盖电费收缴、缴纳和上游采购款等环节，推动电力行业高质量发展。

绿色普惠方面，交行将普惠金融与绿色金融有机结合，通过“线上+线下”服务模式，为普惠小微客户提供综合金融服务。

绿色投行方面，交行推出绿色债券、绿色资产证券化服务、绿色并购和绿色基金等系列金融产品和服务。其中，绿色债券承销规模超百亿元，多项绿色债券产品成功落地；绿色并购业务持续增长；同时，交行还成为首家支持国家绿色发展基金的金融机构，出资75亿元助力绿色产业投资。

绿色租赁方面，交行在航运、航空、设备租赁等领域，积极推动绿色船舶和新技术环保机型的融资与租赁，支持新能源项目，助力绿色产业高质量发展。交银金租作为首家获得双认证的金融租赁公司，成功发行ESG自贸区离岸债券和绿色金融债券。

绿色投资方面，交行积极布局新能源发电、光伏设备制造、新能源汽车等绿色产业，通过债权投资和直接股权投资等方式，全面支持清洁能源和绿色出行产业发展。截至2023年末，交银投资在绿色金融领域的股权投资余额超百亿元。

绿色理财方面，交行积极发行ESG主题策略产品。产品践行ESG 投资理念、聚焦节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等重点产业。2023年，新发ESG主题策略产品4只，总规模达48亿元。同时，投向ESG债券的余额也呈现较快增长。

绿色保险方面，交银保险资管设立专项投资于绿色基础设施的保险债权计划，具有大规模、长期限的特点。2023年，交行上海市分行携手交银保险资管发行“交银-奉发古华绿色债权投资计划”，是交行在上海地区的首单绿色保险债权计划。

碳金融方面，交行通过绿色金融创新和碳金融业务，为应对气候变化提供支持。例如，广州花都分行获得“碳中和”认证，成为广州地区银行业首家“零碳网点”。交行与湖北碳中心和中碳登签署了多项合作协议，提供碳交易全方位服务。

(责编：董童、杨迪)

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