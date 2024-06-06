原标题：微众银行亮相中国中小企业投融资交易会

6月5日，第十一届中国中小企业投融资交易会(下称“投融会”)在京举行，以“强化民营经济金融支持，加快发展新质生产力”为主题，旨在为中小企业提供更广阔的金融服务对接平台。微众银行作为连续五届参展投融会的银行，集中展示了其在数字金融、普惠金融及科技金融领域的丰硕成果，坚定传达“与中小微企业共成长”的核心理念。

在大会同期举办的“小企业 大梦想”高峰论坛上，微众银行行长助理公立表示：“微众银行将坚定践行‘五篇大文章’的发展方向，以数智金融服务赋能新质生产力，通过全方位的数字化企业服务为中小微企业和科技创新发展注入强动力。”

擦亮数字科技底色，推动普惠金融服务扩面增量

作为国内数字原生银行，微众银行以核心科技能力为“1”个关键，以数字化大数据风控、数字化精准触达、数字化企业服务为“3”个抓手，将数字化和智能化应用于中小微企业金融服务全流程，走出了一条“风险可控制、成本可负担、商业可持续”的数字普惠小微金融道路。

以微众银行线上无抵押的企业金融核心产品“微业贷”为例，其将科技创新“变量”转化为普惠金融“增量”，有效降低小微企业获得融资服务的门槛。截至2023年12月末，微业贷已吸引超450万家中小微企业前来申请，占展业地区在营企业7%，其中企业征信白户比例超50%，共有超30万企业在微众银行获得了企业的第一笔贷款，扩大并加强了中小微企业普惠金融服务的覆盖面和可得性。

强化重点领域金融支持，促进制造业“向上攀新”

从“广泛触达”到“重点支持”是微众银行做优普惠金融大文章的行文方向之一。在重点支持领域，微众银行微业贷授信客户中超24%都是制造业企业，整体数量逾百万户，让金融“活水”真正流向实体经济。同时，该行还充分发挥数字供应链业务模式优势，围绕大消费、大基建、大健康和高端制造“三大一高”重点领域布局，辐射带动制造业领域更广泛的细分行业上下游企业协同发展，力促制造业“向上攀新”。

此次投融会现场，微众银行特设“制造业企业联合展示区”，邀请学泰科技、惠尔智能、朗非创新、中惠创智、升华三维等客户展示其优质产品，让观众看到了产品背后所凝聚的中国智造领域的中小微力量，也让参展企业获得更多品牌曝光的机会。

该联合展示区体现了微众银行对中小微企业多元服务需求的深刻洞察。从企业需求出发，微众银行通过企业金融服务品牌“微众企业+”为分散在全国各地的中小微企业带来线上化、一站式、灵活便捷的数字化综合服务，凭借企业+账户、企业+票据、企业+保险、企业+名片、企业+招聘、企业+推广、数字创投等数字化产品及服务，有力满足中小微企业发展过程中多层次的服务需求，全方位陪伴中小微企业成长。

彰显科技金融特色，为新质生产力“蓄势赋能”

“科技创新”是发展新质生产力的“强引擎”。微众银行依托“数字+普惠”优势，围绕国家科技创新的路线图和产业链布局，深入服务国家高新技术企业、科技型中小企业及持有有效专利的科技创新企业，做好“科技金融”大文章，助力新质生产力发展。

通过引入人才信息、知识产权、交易数据等特色数据，微众银行打造了特色科技金融服务体系，为企业提供包括科创贷款、科技保险、数字创投、人才服务、政策对接等在内的数字化产品服务。据了解，截至2023年末，微众银行科创贷款已吸引近43万家科技型企业申请，覆盖全国200多个地级市，累计授信金额超3800亿元，在全国国家高新技术企业中达到了27%的渗透率，未来仍将持续延伸科技金融的服务广度，通过与生态伙伴的合作为科技型企业提供覆盖其全生命周期的服务，为其高质量发展注入长期价值。

(责编：曹淼、杨迪)

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