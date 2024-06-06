工银理财：统筹推进现代化布局 开创高质量发展新局面
2019年5月，按照中央关于规范金融机构资产管理业务的决策部署，中国工商银行全额出资160亿元设立工银理财有限责任公司。5月28日，工银理财正式获批成立，成为首批开业的银行理财公司。6月6日，工银理财在北京成功举办创新产品发布暨战略合作签约活动，率先推出系列创新理财产品，正式开启中国式现代化理财公司建设的新征程。
五年来，在工商银行党委的正确领导下，工银理财深入践行金融工作的政治性、人民性，在有力有效服务实体经济、服务广大投资者财富保值增值的同时，实现了“规模同业领先、业务结构优化、投资业绩良好、服务质效提升、风控合规巩固”的经营局面，建设具有中国特色的“国内领先、国际一流”银行理财公司取得显著进展。截至5月末，工银理财管理的新规产品规模达到近1.9万亿元，持续巩固扩大了领先优势；服务集团超1300万客户的财富管理需求，近三年客户数量实现翻两番。
为民理财 以高品质服务促进共同富裕
“2021年以来全量到期产品平均兑付收益3%，其中到期达基产品平均兑付收益3.92%，为客户创造超额收益的产品数量稳居大行理财公司第一。”这一组数据背后，是工银理财殚精竭虑提升投研能力的天道酬勤，也是工银理财深耕细作拓户扩面促进共同富裕的成功实践。
五年来，工银理财聚焦为客户创造价值的主题主线，推动投研架构改革，打造以资产配置能力和组合投资能力为双支柱的投研核心能力体系，塑造“勤勉、专业、规范、互信、协作、高效”的投研文化，不断优化“以投资引导研究，以研究驱动投资”的高效互动关系，实现投资业绩显著提升。在2022年市场大幅波动的背景下，通过灵活控制杠杆、久期和信用敞口平稳应对。2023年以来，积极抓住国内债市、黄金等波段性机会，债券收益率达4.3%，黄金收益率达16.8%，均大幅优于市场可比指数。
五年来，工银理财坚持稳健低波、绝对收益的市场定位，持续为客户创造稳定回报，普惠特征进一步彰显。理财产品持仓个人客户数量五年翻三番，开户个人客户数量大幅增长至1300万，理财业务在中低收入人群中的覆盖面、惠及面显著扩大。贴合客户偏好优化产品结构，焕新发布“稳鑫智远”产品品牌体系，业绩稳、回撤小、体验好的低风险等级产品在全部产品中的占比达到90%，让经济发展成果最大限度惠及更多人群。推动产品模式创新，研发落地智能定投、定期分红、目标止盈等产品形态功能创新，进一步满足客户多元化、场景化的理财投资需求。
五年来，工银理财始终把提供优质客户服务摆在突出位置，切实让“人民满意”成为最鲜明的底色。在业内率先成立理财渠道经理团队和客户服务团队，实现110家重点二级分行、超3万名客户经理全覆盖，扎实做好营销支持赋能。构建“直面问题、直达一线、直连客户、行司联动”的新型客诉治理模式，明确“往前站、往下沉、往实走”的工作基调，在提高客诉响应效率、推动源头治理、提升客户体验等方面取得显著成效。高度重视投资者保护和陪伴，创新打造“有梯度、有温度、有深度”的投教体系，以专业机构投资者视角，主动传递长期投资、价值投资理念，获“年度最佳投教品牌银行理财公司”等奖项，投教品牌《财明白》获“优秀投教陪伴案例奖”。
服务实体 以金融创新做好五篇大文章
实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，两者共生共荣。成立以来，工银理财始终坚守服务实体经济的天职，持续提升服务理念、能力和质效，在支持实体经济做实做强做优中实现自身高质量发展。
强化顶层设计，全面服务现代化产业体系建设。成立服务“五篇大文章”领导小组，探索做深做实“1（现代化产业体系）+5（五篇大文章）”发展新路径，推动债券库可投库中现代化产业体系相关主体超过1000家，印发《理财投向指导性意见》，引导投向现代化产业体系资金超2700亿元，占比达55%，有力支持新能源、绿色产业、机械设备制造和交通基础设施等项目建设，切实以高质量理财服务为新质生产力蓄势赋能。
优化投资结构，扎实做好“五篇大文章”。积极服务科技金融，探索通过债券、股权等多元化方式，先后为君实生物、云从科技、澜起科技、沈鼓集团、华大九天、天岳先进等300余家科创及高新技术企业提供股本支持，积极参与创新创业债、科创债、“专精特新”主题公司债等投资，倾斜更多资源对“卡脖子”“补断点”领域主要企业提供支持保障。有力支持绿色金融，绿色债券投资余额近300亿元，绿色金融、ESG主题理财产品稳健运营，持续培育兼顾长期业绩和绿色责任的理财产品，为绿色低碳产业发展引入更多长期稳定资金。全面拓展普惠金融，深入研究普惠客群的理财偏好，基于集团渠道客户标签倾斜产品资源，打造新市民、乡村振兴等专属产品推动规模上量；创新普惠理财营销服务体系，参与共建北京密云区首家数字化农村普惠金融服务点宣教店。高效服务养老金融，首批开办养老理财及个人养老金业务，产品业绩全市场排名前列，成功打造养老理财品牌。累计发行8只个人养老金理财产品，存续规模超10亿元，同业排名第一，份额占比超过50%。积极参与养老理财产品试点，累计募集规模135亿元，惠及超8万客户。创新发展数字金融，强化业务、科技、数据“煲汤式”融合，近三年累计完成系统项目研发265项，数字化转型及科技赋能向纵深推进。
时光荏苒，岁月如梭。过去的五年，工银理财把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，踔厉奋发，赓续前行，从资管行业新生力量成长为中流砥柱。新的征程上，立足于工商银行40年后再出发，工银理财将紧紧围绕统筹推进现代化布局、多元化结构、生态化基础、数字化动能、智能化风控，扎实推进高质量党建、高质量发展、高品质服务、高水平安全、高效能改革，全力建设清廉工行、现代工行、价值工行、数字工行、平安工行的工作思路，全面融入集团高质量发展大局，加快建设具有中国特色的“国内领先、国际一流”银行理财公司，不断开创高质量发展新局面，助力金融强国建设，服务新质生产力培育和发展，为中国式现代化建设贡献理财力量。
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