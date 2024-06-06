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食品安全风险管控清单发布 涉及食品生产销售等多领域

2024年06月06日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局办公厅印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》（以下简称《通知》），发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别。

市场监管总局相关负责人表示，食品安全风险管控清单发布旨在督促指导食品企业完善食品安全风险管控机制，提升食品安全风险防控能力，守稳筑牢食品安全底线，建立实施管控清单有利于推动食品安全治理模式向事前预防转型，促进企业落实食品安全主体责任。

据了解，《通知》明确了企业食品安全风险管控的重点环节、风险点、管控措施及频次、责任人员等内容，通过指导企业精准识别风险，建立健全风险管控清单，实现在“最小工作单元”精准防控风险，全面提升全产业链食品安全风险防控水平。

上述负责人表示，此次发布的食品安全风险管控清单为食品企业精准防控风险提供了参考和指南，企业可以结合经营业态、规模大小、食品类别等开展食品安全风险分析，查找确认风险点，科学制定管控措施，合理确定管控频次，明确责任人员，建立符合企业实际的《食品安全风险管控清单》，把食品安全风险管理要求融入现有管理制度、嵌入日常管理，严防严管严控食品安全风险，切实保证食品安全。

(责编：乔业琼、吕骞)
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