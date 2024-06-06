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企业商业秘密保护能力提升服务月知识竞赛启动

2024年06月06日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，1日起，市场监管总局启动了第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”（以下简称“服务月”）活动，服务月期间，总局启动了“保护商业秘密 推动强企护链”知识竞赛。

据市场监管总局相关负责人介绍，近年来，市场监管总局从事前预防、事中服务到事后维权全链条发力，积极推进商业秘密保护工作。截至目前，总局已公布两批共35个全国商业秘密保护创新试点地区，各地已建成商业秘密保护服务站点8634个，服务网络初步建立，试点成效持续显现。

据悉，本届“服务月”活动以“保护商业秘密 推动强企护链”为主题，总局指导各地市场监管部门结合实际，通过精准服务重点产业、加大宣传普及力度、加强行政指导帮扶、创新监管服务方式、组织开展区域活动等五方面举措，深入开展“服务月”活动。

为更好普及商业秘密保护知识提升全社会对商业秘密的保护意识营造尊重和保护商业秘密的良好氛围，“服务月”期间，市场监管总局组织开展的“保护商业秘密 推动强企护链”知识竞赛同期举行，并在总局官网首页设置竞赛入口，答题内容包括商业秘密保护领域相关知识、国内外相关法律法规、典型案例及行业实践等，开放答题时间为6月1日至6月21日。

(责编：乔业琼、吕骞)
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