人民网北京6月6日电 （王绍绍）6月6日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2023年全国海水利用报告》(以下简称《报告》)。

《报告》显示，2023年全国现有海水淡化工程156个，工程规模2522956吨/日，比2022年增加了165908吨/日。全国海水淡化工程分布在辽宁、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南10个沿海省(区)市，海水淡化水的主要用途以工业用水和生活用水为主。2023年全国海水冷却用水量1853.79亿吨，比2022年增加了83.32亿吨，辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东年海水冷却用水量超过百亿吨。

《报告》指出，2023 年，海水利用工作持续稳步推进。海水利用作为重要内容被列入《国家水网建设规划纲要》《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》和《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2023年)》等规划纲要、指导意见和鼓励目录中，沿海省(区、市)积极推进海水淡化水的配置利用，河北、山东、江苏、浙江、广西、海南等将海水利用纳入当地非常规水源配置、水资源利用、碳达峰、海洋经济等实施方案、管理条例或实施意见中，海水淡化在沿海供水保障体系中的作用进一步增强。

(责编：乔业琼、吕骞)

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