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“建、用、研”协同发展 网络基础设施全球领先

 ——写在5G发牌五周年之际

崔 爽
2024年06月07日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：“建、用、研”协同发展 网络基础设施全球领先

6月6日是我国5G发牌五周年纪念日。

2019年6月6日，我国发出第一张5G牌照。5年来，我国建成全球规模最大、技术领先的5G网络，5G用户普及率突破60%，5G标准必要专利全球占比42%，5G应用融入97个国民经济大类中的74个。

“正式发放5G商用牌照以来，我国坚持‘适度超前、以建促用’，扎实推进5G‘建、用、研’协同发展，实现了网络基础设施全球领先、关键核心技术不断突破、数实融合应用成效凸显、安全保障体系持续完善。”6月6日，在以“智联未来 无限可能”为主题的2024移动通信高质量发展论坛上，工业和信息化部总工程师赵志国表示。

直接带动经济总产出约5.6万亿元

移动通信技术发展大约10年一代，5年是承上启下的关键节点。据中国信息通信研究院测算，商用5年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元，有力促进了经济社会高质量发展。

此次论坛上发布的最新数据显示，截至今年4月底，我国累计建成5G基站374.8万个，每万人拥有5G基站数超26个，5G网络从“县县通”向“村村通”持续迈进；超90%的5G基站实现共建共享，5G基站能耗较商用初期下降20%；建成5G行业专网超过3万个；5G在采矿业、电力、医疗等重点行业实现规模复制，工业领域5G应用逐步从外围环节向研发设计、生产制造等核心环节深入。

当前，以5G为代表的移动通信已成为创新最活跃、渗透最广泛、带动最显著的技术领域之一。

赵志国建议，要坚持创新，持续强化核心技术攻关。密切跟踪全球技术演进和产业发展趋势，大力推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合创新，提升数字技术赋能实体经济转型能力；同时，推进5G轻量化（Redcap）、5G-A等技术演进、产品研发和商用部署，持续开展通信感知一体、无线内生AI、手机直连卫星等新技术测试验证，加快推进相关产业发展成熟，助力打造低空经济等战略性新兴产业。

为经济社会高质量发展提供更坚实支撑

展望下一个5年，5G行业应用进入深水区，5G-A带来通感一体、星地融合等新能力，将成为工业互联网、低空经济、卫星通信等创新应用的底层支撑。

赵志国表示，工业和信息化部将会同产业各方，持续深化网络覆盖、不断夯实产业基础、加快拓展融合应用，积极推进信息通信行业现代化，为推动经济社会高质量发展提供更坚实支撑。

具体来看，要持续加强顶层设计规划，推进移动通信、光纤宽带、算力等新型信息基础设施体系化发展，深入实施工业互联网创新发展工程，大力推动5G应用规模化发展。促进信息通信技术与垂直行业深度融合，积极培育新模式、新业态。

同时，夯实基础，持续提升网络支撑能力。深入推进“双千兆”网络建设，根据场景需求有序推进现有5G网络向5G-A升级演进。深入实施“信号升格”专项行动，推进文化旅游、医疗机构、高等学校等场所网络深度覆盖。加强安全技术、产品和解决方案供给，持续加大5G行业专网建设力度。

另外，赵志国强调，要坚持开放共赢，加强技术、标准、应用、安全等领域国际交流合作，鼓励国内企事业单位积极参与国际电信联盟ITU、国际标准组织3GPP等标准组织活动，为更多国家或地区提供优质产品和服务。

此次论坛由工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局联合举办。论坛期间，北京、天津、长春等35个城市和地区联合举行“携手开启5G-A新时代”启动仪式，积极推进5G技术演进和应用创新。

（科技日报北京6月6日电）

(责编：杨曦、杨迪)
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