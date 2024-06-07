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2024长三角区域协同创新指数发布

2024年06月07日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：2024长三角区域协同创新指数发布

　　科技日报合肥6月6日电 （记者洪敬谱 金凤）6日，由安徽省科学技术情报研究所、上海市科学学研究所、江苏省科技情报研究所及浙江省科技信息研究院联合编制的《长三角区域协同创新指数2024》（以下简称“指数报告”）发布。

　　指数报告显示，自2011年至2023年，长三角区域协同创新指数从100分增长为267.57分。特别是2018年以来，长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%，长三角协同创新引领示范作用不断加强，科技创新共同体建设迈向新阶段。

　　安徽省科学技术情报研究所所长徐溪红介绍，指数报告聚焦提升长三角区域协同创新策源力、支撑长三角高质量一体化发展目标，构建了包括资源共享、创新合作、成果共用、产业联动和环境支撑5项一级指标、20项二级指标在内的指标体系。该研究以2011年为基期，测算评估了2011—2023年长三角区域协同创新发展进程。

　　从5项一级指标来看，成果共用指标增幅最大。从2018年的159.24分提高到2023年的409.89分，年均增速达到20.82%。资源共享指标次之，从2018年的197.51分增长到2023年的299.08分，年均增速达到8.65%。增速第三的是产业联动指标，从2018年的182.70分增长到2023年的215.41分，年均增速达到3.35%。

　　报告显示，长三角科研形成了以上海、南京、杭州、合肥、苏州等大城市为核心圈层，镇江、徐州、无锡、宁波、温州、芜湖等城市不断趋近核心圈层的长三角科研合作共同体。长三角加速协同开展科学前沿突破，联合攻关科技创新项目，助力培育新质生产力，推动产业经济效益不断增长。

(责编：杨曦、杨迪)
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