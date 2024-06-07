人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多方合力 长三角一体化发展再提速

2024年06月07日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：多方合力 长三角一体化发展再提速

◎洪恒飞 本报记者 江 耘

6月6日，第六届长三角一体化发展高层论坛在浙江温州举行。论坛举行期间，2024年度长三角一体化发展实事项目清单发布，首批12家长三角创新联合体成立，长三角三省一市相关部门签约了10个重大项目，长三角“一带一路”高质量发展促进会揭牌。

2018年11月，长三角区域一体化正式上升为国家战略。近6年来，上海龙头带动、苏浙皖各扬所长，长三角经济增长极分量更重，发展动力源势头更强，改革试验田活力更足，一体化发展正在变为一幅壮阔生动的实景画卷。

实事项目清单彰显惠民温度

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，长三角地区拥有2.4亿人口，三省一市在“有为政府”方面，比如打通“断头路”、污染联防共治、公共服务普惠共享等方面的工作成效较为显著。

记者了解到，论坛现场发布的2024年度长三角一体化发展实事项目清单包括“建设轨道上的长三角”“新能源汽车充换电基础设施一张网”“医保跨省结算提质扩面”等10个实事项目，涉及三省一市交通、医保、民政、文旅等不同部门。

清单具体内容包括：长三角地区新增建成铁路里程660公里，杭温铁路、池黄高铁等建成通车，沪苏湖铁路力争通车；新建公共充电桩7万个以上，累计公共充电桩达到60万个以上，加快推动长三角新能源充换电基础设施互联互通；统一将12项治疗性辅助生殖技术项目纳入长三角地区医保支付范围，门诊慢特病跨省直接结算病种扩增至8个以上……

上海市发展改革委长三角处副处长黄超明认为，10个实事项目要以项目化、清单化原则推进实施，将有力提升长三角一体化发展的温度和速度。

首批创新联合体增强研发力度

2020年12月，科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》，鼓励三省一市立足优势学科和研究力量，主动发起和联合承担若干个国家重大科技项目。

近年来，长三角科技创新共同体建设全面推进，43个联合攻关项目加紧实施。今年5月，沪苏浙皖科技部门联合出台《关于试点建设首批长三角创新联合体的通知》，并公布了建设试点名单。

谈及区域创新布局和协同创新生态，王一鸣建议，长三角地区在关键核心技术攻关、产业共性技术研发与服务等方面，还需强化协同力度。

论坛现场，首批长三角创新联合体正式成立，包括长三角汽车轻量化技术创新联合体、长三角大飞机液压系统创新联合体、长三角生物制药创新联合体、长三角超高洁净不锈钢材料创新联合体等。

值得一提的是，12家长三角创新联合体普遍由龙头企业牵头。按照相关建设要求，创新联合体将凝聚产业链上下游各环节创新力量，开展前瞻性协同研究、关键核心技术联合攻关、科技成果转化及产业化，着力提升长三角重点产业自主创新能力和核心竞争力。

重大项目签约探索合作深度

论坛现场，三省一市签署了10项长三角区域合作（框架）协议。

记者注意到，这批项目涉及人才工作、科技金融、能源保障、轨道交通、物流设施等，签约方既有三省一市政府部门，也有相关行业协会、龙头企业，在原有合作基础上，致力于推进长三角一体化走深走实。

比如，三省一市科技部门签署“关于加强基础研究合作的框架协议”，将通过开展交叉学科协作研究、建立长三角基础研究联合基金等合作方式，共同提升长三角原始创新能力。

中国工程院院士、之江实验室主任王坚在主旨演讲中指出，计算是产业变革的电力时刻，AI会是科技创新的“望远镜”时刻。

浙江省企业信息化促进会秘书长傅正介绍，自己参与签署的“长三角AI+场景联合创新战略合作协议”，联合了沪苏浙皖AI领域的供给侧、应用侧、平台侧，各方将加强协同合作，推进更多AI应用场景落地。

“回首过去5年多，长三角一体化在多方合力下，办成了一批大事要事，实施了一批重大项目，推广了一批制度创新经验。”国家发展改革委副秘书长肖渭明表示，展望未来，要始终紧扣一体化和高质量两个关键词，一步一脚印往前走，久久为功，持续提升长三角地区的整体实力和综合竞争力。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国已累计建成246家绿色数据中心
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6月6日，中国电子学会联合中国电子技术标准化研究院等单位在合肥举办“节能服务进企业”暨绿色数据中心对接推广活动。工业和信息化部节能与综合利用司二级巡视员慕颖介绍，全国累计建成246家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）约为1.2，全国新建大型及以下数据中心PUE降到1.3以下，绿色发展底色更加鲜明。…
嫦娥六号完成月球轨道交会对接与在轨样品转移
　　人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月6日14时48分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于15时24分将月球样品容器安全转移至返回器中。这是我国航天器继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部