同比增长6.3% 我国外贸向好态势继续巩固
2024年06月07日12:25 | 来源：新华社
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海关总署6月7日发布数据
今年前5个月
我国货物贸易进出口总值17.5万亿元
同比增长6.3%
其中
出口9.95万亿元，同比增长6.1%
进口7.55万亿元，同比增长6.4%
具体来看
高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好
船舶、电动汽车、家用电器出口
同比分别增长100.1%、26.3%、17.8%
中间品进口6.07万亿元
同比增长7.4%
自越南、德国、法国、智利等农产品进口
同比分别增长12.7%、20.5%、8.6%、13.7%
5月当月
我国进出口3.71万亿元
同比增长8.6%
增速比4月提高0.6个百分点
海关总署统计分析司司长吕大良表示
今年以来
我国经济运行持续回升向好
外贸向好势头不断巩固
中国不仅向世界提供优质创新的“中国制造”
也向世界敞开超大规模的中国市场
在出口产品提“质”向“新”和进口规模稳步扩大等带动下
月度进出口增速进一步加快
记者：邹多为
编辑：郭宝江
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：宋心蕊、牛镛)
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