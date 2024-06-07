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同比增长6.3% 我国外贸向好态势继续巩固

2024年06月07日12:25 | 来源：新华社
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海关总署6月7日发布数据

今年前5个月

我国货物贸易进出口总值17.5万亿元

同比增长6.3%

其中

出口9.95万亿元，同比增长6.1%

进口7.55万亿元，同比增长6.4%

具体来看

高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好

船舶、电动汽车、家用电器出口

同比分别增长100.1%、26.3%、17.8%

中间品进口6.07万亿元

同比增长7.4%

自越南、德国、法国、智利等农产品进口

同比分别增长12.7%、20.5%、8.6%、13.7%

5月当月

我国进出口3.71万亿元

同比增长8.6%

增速比4月提高0.6个百分点

海关总署统计分析司司长吕大良表示

今年以来

我国经济运行持续回升向好

外贸向好势头不断巩固

中国不仅向世界提供优质创新的“中国制造”

也向世界敞开超大规模的中国市场

在出口产品提“质”向“新”和进口规模稳步扩大等带动下

月度进出口增速进一步加快

记者：邹多为

编辑：郭宝江

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：宋心蕊、牛镛)
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