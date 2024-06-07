人民网记者 乔雪峰

6月5日，一列满载着二手汽车、汽车零配件以及电子产品等货物的中亚过境班列从连云港中哈物流基地缓缓驶出，发往哈萨克斯坦的阿拉木图等站点，这是连云港中欧（中亚）班列今年开行的第410列。1-5月，连云港中欧（中亚）班列开行407列，同比增长28.5％。

近日，中国物流与采购联合会发布了2024年5月份中国物流业景气指数，数值为51.8%，较4月回落0.6个百分点。数据显示，业务总量指数处于扩张态势。5月份，业务总量指数为51.8%，较4月回落0.6个百分点；新订单指数小幅回落。5月份，新订单指数为52.7%，较4月回落1个百分点，三大地区均在50%以上；企业增长预期较好。5月份，业务活动预期指数为56.3%，较4月回升0.6个百分点。

对此，中国物流与采购联合会总经济师何辉表示，尽管5月物流景气指数小幅回落，但继续保持在扩张区间，业务总量指数、库存周转次数指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数处于景气区间，企业业务活动预期指数连续四个月保持高景气水平，物流运行总体平稳。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓则分析称，5月份业务总量指数连续多个月保持扩张区间，5月小幅回落主要是受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响。分地区来看，三大地区业务总量指数均在扩张区间，但有所分化，中部地区高于全国水平，达到52.4%，东部地区和西部地区环比分别回升0.2和0.1个百分点，均低于全国水平，东部地区需求回升支撑作用在减弱。

胡焓表示，得益于月初 “五一”小长假和年中网购促销活动，探亲访友旅游客流增加，网络购物活动迎来一波小高峰，带动居民消费物流需求明显增长，5月份邮政快递业业务总量指数为70.3%，环比回升1个百分点，调研的部分电商平台企业快递发送包裹环比上月增长5%左右。道路运输业业务总量指数为52.5%，环比上升0.2个百分点，据调研，主要是消费领域商品周转加快，连锁、商超积极备货，电商干线运输业务回升。铁路运输业业务总量指数环比回落0.7个百分点，但保持在扩张区间。水上运输业和航空运输业继续改善，水上运输业业务总量指数环比回升1.3个百分点，航空运输业业务总量指数保持在55%左右高位，航空物流业务量稳步接近正常年份。

数据显示，企业微观经营活力下降，相关运营指标波动运行，5月份企业设备利用率指数降到50%以下，环比回落0.5个百分点。5月份资金周转率指数环比回落1.3个百分点，分企业规模看，小型和微型企业的资金周转速率放缓趋势更为明显，资金紧张的局面在延续。胡焓指出，与4月相比，主营业务利润指数回落1.2个百分点，大中型企业和小微型企业的盈利水平、抗风险能力差距在扩大。

近日，百世集团发布数据显示，一季度营收达19.42亿元，同比增长13.2%。一季度，百世快运保持稳步上升发展态势，营收12.23 亿元，同比增长16.3%，全网货量199万吨，同比增长12.4%。今年以来，百世快运提质增效，不断完善农村、乡镇寄递物流体系，为服务乡村振兴和地方经济发展作出行业贡献。

胡焓分析称，今年以来业务活动预期指数连续4个月在55%左右的高景气区间，企业依然看好铁路运输业、航空运输业、邮政快递业和一体化供应链等高质量融合发展领域，企业保持稳定预期。“5月份固定资产投资完成额指数环比回升0.7个百分点，投资增速、投资预期稳中向好。分行业中铁路运输业、航空运输业、管道运输业和邮政快递业固定资产投资完成额指数处于扩张区间。”

在江西省抚州市资溪县乌石镇陈坊村，菜农们将一筐筐蔬菜搬上新能源公交车。近年来，资溪县大力推进县、镇（乡）、村三级农村物流网络建设，通过整合资源，探索形成农村客货运、快递、物流、电商等深度融合的新模式，利用村委会、小卖部等场所，实现建制村农村客货邮融合服务点全覆盖。

数据显示，2021年以来，资溪县通过客货邮线路送达快递32.8万件，通过线下及直播带货完成交易额2800余万元，快递从县城到村只需12小时、成本降低40％以上。

5月份电商物流供求两端继续保持良好运行态势，电商物流总指数连续三个月回升。其中，农村电商物流业务量指数继续上升。5月份，农村电商物流业务量指数为129.7点，比上月回升1.8点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，西部地区提升幅度最大，中部地区超过全国平均水平。

(责编：乔业琼、吕骞)

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