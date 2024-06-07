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山东科创金融高质量发展论坛成功举办

2024年06月07日16:17 | 来源：人民网－山东频道
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原标题：山东科创金融高质量发展论坛成功举办

近日，中国农业银行投资银行部、山东省分行联合中泰证券股份有限公司在济南成功举办“投行生态 筑梦科创”山东科创金融高质量发展论坛。论坛由农业银行山东省分行承办，山东省科技厅、济南高新区管委会支持，上海金融与发展实验室指导。山东省委金融工委、山东省科技厅、中国人民银行山东省分行、国家金融监管总局山东监管局、济南高新区管委会等政府部门领导，学界、金融界专家学者，农业银行股权生态圈合作机构、山东省科创企业客户代表，新闻媒体等300余名嘉宾参会。

农业银行山东省分行党委书记、行长刘仁举为论坛致欢迎词，介绍了山东分行服务科技创新、支持地方经济发展的担当作为。山东省委金融办副主任、山东省地方金融局副局长李坤道，山东省科技厅二级巡视员王钟伟出席并致辞，介绍了山东省做好科技金融“大文章”、加快建设高水平创新型省份方面的工作举措和成效。主办方中国农业银行投资银行部总裁王飞，中泰证券股份有限公司董事、总经理冯艺东分别立足银行系投行、大型券商角色定位，分享了迭代金融支持科技创新体系、强化科创金融服务供给的实践探索。

主旨演讲环节，中泰国际首席经济学家李迅雷以“AI时代：资本市场助推科创企业高质量发展”为题交流了研究观点；上海金融与发展实验室主任曾刚围绕“打造综合服务生态圈，做好科技金融大文章”系统阐述了不同阶段科技企业的金融服务重点。

合作签约与成果发布环节，中国农业银行投资银行部、山东省分行携手中泰证券股份有限公司、山东省新动能资本管理公司、鲁信创业投资集团股份有限公司、山东高速畅赢股权投资管理有限公司等9家机构签约加入“千帆智远 投行生态合作联盟”。该生态联盟由中国农业银行投资银行部发起，以“开放、融合、创新、共享”为理念，旨在发挥联盟成员资源、信息、专业等优势，共同促进科技创新政策链、产业链、资金链、技术链、人才链、渠道链充分协同，本次签约也是生态联盟在山东地区的首次扩围。

中泰证券股份有限公司、中国农业银行投资银行部、济南高新区管委会等联合发布了合作研究成果《齐鲁科创金融服务蓝皮书（2024）》，立足山东地区资源禀赋、科创生态特点，研究探索构建具有山东特色的科创金融服务模式，赋能区域科创金融服务实践与创新。

政策宣讲与服务推介环节，山东省科技厅相关领导详细介绍了山东省支持科技创新政策体系。中国农业银行投资银行部高级专家陈为未，农银国际、农银投资相关负责人，向与会科创企业系统介绍了农银投行科创金融服务体系。

近年来，农行山东省分行把做好科技金融“大文章”摆在突出位置，在济南、烟台设立2家科技金融服务中心，组建了一批科技金融专业支行，建立了覆盖全省各县市区的专职团队，不断丰富包括专属信贷产品、投资银行、供应链金融等在内的多元化投融资服务体系。本次论坛的举办成功搭建了银、政、企、产、学、研多方交流平台，围绕促进山东“科技—产业—金融”深度融合，凝聚共识、深化合作，共同推动山东科技创新高质量发展。（郇长亮）

(责编：曹淼、杨迪)
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