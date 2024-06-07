5月末我国外汇储备规模为32320亿美元
2024年06月07日18:16 | 来源：新华网
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新华社北京6月7日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局6月7日发布数据显示，截至2024年5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。
国家外汇局相关负责人表示，2024年5月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
(责编：卫嘉、白宇)
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