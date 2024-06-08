铁路端午小长假预计发送旅客7400万人次
2024年06月08日08:28 | 来源：北京青年报
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原标题：铁路端午小长假预计发送旅客7400万人次
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，为期5天的铁路端午小长假运输昨日启动，自6月7日至11日，全国铁路预计发送旅客7400万人次，日均发送旅客1480万人次，6月8日为客流最高峰日，预计发送旅客约1700万人次。
据国铁集团运输部负责人介绍，从铁路12306预售情况来看，今年端午小长假铁路客流以探亲流、旅游流为主，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、南京、西安等热点旅游城市和深圳至广州、天津至北京、上海至杭州、上海至苏州、成都至重庆等热门区间客流相对集中。
据新华社
(责编：杨曦、李楠桦)
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